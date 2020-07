Trauer um Georg Lindmair: „Wunderbarer Kamerad und Freund“

Er war musikalisch höchst begabt und machte sich unter anderem als Mitglied der „Tölzer Sänger“ einen Namen. Nun ist Georg Lindmair (70) aus Bad Tölz gestorben.

Bad Tölz – Im Tölzer Land und weit darüber hinaus kannte und schätzte man Georg Lindmair als Mitglied der vier „Tölzer Sänger“, die sich bereits 1969 gründeten und rasch zu einem der profiliertesten und besten Vokalensembles in Oberbayern wurden. Jetzt ist der Tölzer im Alter von 70 Jahren gestorben.

Bei ihren unzähligen Auftritten mit altbairischen, alpenländischen und geistlichen Programmen sorgten die „Tölzer Sänger“ mit ihren brillanten Einzelstimmen und ihrem konzertanten Schönklang bei gleichzeitig bester Textverständlichkeit immer wieder für Gänsehautmomente. Zu den von ihnen organisierten Passions-, Marien- und Adventssingen haben sie weitere bekannte Musikgruppen mit eingebunden und diese sicherlich auch musikalisch beeinflusst.

Georg Lindmair genoss fundierte Gesangsausbildung im Tölzer Knabenchor

Jeder Musikliebhaber hat sofort herausgehört, dass sie eine fundierte klassische Gesangsausbildung und Stimmbildung genossen haben. Kein Wunder, denn alle vier waren Sänger im „Tölzer Knabenchor“. Sie traten 35 Jahre beim Berchtesgadener Adventssingen auf und wurden häufig vom Bayerischen Rundfunk und vom ORF aufgezeichnet.

Große Anerkennung erfuhren sie auch dafür, dass sie regelmäßig Benefizkonzerte für einen guten Zweck veranstaltet haben. Für Norbert Weinhuber war Georg Lindmair, der auch ein begnadeter Hackbrettspieler war, „unsere musikalische Basis“. Er habe nicht nur den Bass gesungen, sondern immer wieder auch selbst Texte vertont – „und er war für uns ein ans Herz gewachsener wunderbarer Kamerad und Freund“.

„Der beste Vom-Blatt-Sänger“

Mehr als 50 Jahre hat Georg Lindmair auch dem Kirchenchor der Stadtpfarrei angehört. „Er war der beste Vom-Blatt-Sänger, mit dem ich jemals zusammengearbeitet habe“, sagt Chorleiter Christoph Heuberger über den Hochbegabten. Stets habe er auch, wenn es um interpretatorische Fragestellungen ging, seinen fachlichen Musikverstand kritisch eingebracht. „Sein Tod ist für uns alle ein unersetzlicher Verlust.“

Georg Lindmair ist am Kranzach im Tölzer Badeteil aufgewachsen. An der Pädagogischen Hochschule in München-Pasing hat er das Studium für das Lehrfach absolviert. Lange Zeit war er als Lehrer an der Volksschule in Benediktbeuern und anschließend als Rektor an der Haupt- und Mittelschule in Lenggries tätig. Mit seiner Umsichtigkeit und Menschlichkeit genoss er im Kollegium, bei Schülern und Eltern große Wertschätzung.

Als Lehrer förderte Georg Lindmair die europäische Idee

Ein besonderes Anliegen war es ihm, die europäische Idee zu fördern und einen regelmäßigen Schüler- und Lehreraustausch zu ermöglichen, unter anderem mit Griechenland, Spanien, Italien, Polen und den Niederlanden.

Georg Lindmairs Privatleben galt seiner Familie und seinen Freunden. Mit seiner Frau hatte er zwei Söhne und eine Tochter. Sechs Enkelkinder bereicherten sein Leben.

Viel zu früh ist er nun nach schwerer Krankheit im Kreis seiner Familie gestorben. Das Requiem beginnt am morgigen Mittwoch, 8. Juli, um 9 Uhr in der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt. Anschließend findet die Beerdigung um 10.30 Uhr auf dem Tölzer Waldfriedhof statt.

Rainer Bannier

