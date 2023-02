Traumhafte Winterbedingungen im Tölzer Land

Von: Melina Staar

Teilen

Am Brauneck genossen diese Woche Skifahrer – und Gleitschirmflieger – das herrliche Winterwetter. © kb

Die Sonne strahlte in den letzten Tagen, gleichzeitig sorgte die Kälte für eine optimale Schneelage: Auch fürs Wochenende erwarten sich Liftbetreiber viele Gäste.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Klirrende Kälte und strahlender Sonnenschein: Auch wenn im Tal fast kein Schnee liegt, sind die Bedingungen derzeit für Wintersport in den Bergen optimal.

Das war diese Woche auch auf den Pisten zu spüren: Am Brauneck genossen schon in den vergangenen Tagen zahlreiche Skifahrer das schöne Wetter. „Ein Winter, wie man ihn sich wünscht“, sagt Geschäftsführerin Antonia Asenstorfer. „Wir haben eine sehr große Nachfrage.“ Am Mittwoch zum „Ladies Day“ hätten sich sehr viele Skifahrerinnen eingefunden. „Es läuft optimal – und es sind noch nicht einmal Ferien.“ Zwar soll es in den kommenden Tagen wärmer werden. „Aber das macht nichts.“ Die Schneedecke sei fest genug. Problematisch wäre es nur, wenn es tagelang regnet oder stürmt, so Asenstorfer. Aber so sind derzeit alle Anlagen und Pisten geöffnet.

Außer am Brauneck ist das Skifahren derzeit laut Auskunft der Homepage auch am Reiserhang in Gaißach möglich. Hier findet allerdings am Samstag ein Kinderskirennen statt, sodass der allgemeine Betrieb bis Mittag nur eingeschränkt möglich ist.

Die kalten Temperaturen machen es möglich, dass auch die Natureisplätze wie hier in Lenggries und auch in der Jachenau geöffnet sind. © arp

Auch fürs Rodeln ist die Unterlage derzeit perfekt. „Die Strecke ist tiptop präpariert“, sagt Hannes Zintel von der Blombergbahn. Am Samstag findet das beliebte Nachtrodeln statt, auch der Rodellift am Blomberghaus ist in Betrieb. „Es ist alles geöffnet. Wir erwarten ein gutes Wochenende.“ Dies sei schon am vergangenen Wochenende der Fall gewesen, sodass nun Überlegungen angestellt würden, im kommenden Jahr zumindest an einem Tag unter der Woche zu öffnen. „Jetzt sehen wir noch vier bis sechs hoffentlich tollen Winterwochen entgegen“, sagt Zintel. Sollte es etwas wärmer werden, sei dies für die Rodelbahn kein Problem. Natürlich sei es bei Temperaturen im Minusbereich besser. Wenn es aber wärmer sei und der Schnee weich werde, werde einfach am Nachmittag noch einmal nachpräpariert, „damit die Bahn schön bleibt“.

Kein Skibetrieb am Herzogstand, aber Wandern möglich

Keinen Skibetrieb gibt es bislang in dieser Wintersaison am Herzogstand. „Die Schneemenge reicht bei Weitem nicht“, sagt Geschäftsführer Jörg Findeisen. Im Herzogstandgebiet sei deutlich weniger Schnee gefallen als in der Umgebung. „Da das Gelände naturbelassen ist und nicht planiert wird, schauen dort viele Buckel raus, die nicht so leicht vom Schnee bedeckt werden.“ 30 bis 40 Zentimeter Schnee fehlen, damit der Skibetrieb starten könnte. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt Findeisen. Es sei alles vorbereitet, man könne sofort loslegen. Aber man könne und dürfe dort nicht beschneien, „und wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht. Da kann man nichts machen.“

Zumal es am Herzogstand auch andere Möglichkeiten gibt, sich sportlich zu betätigen. „Es sind sehr viele Wanderer unterwegs.“ Manche Wege sind allerdings vereist und sollten nur mit Grödeln begangen werden. Während des Telefonats mit dem Tölzer Kurier bedient Findeisen Kunden, die mit der Bergbahn fahren möchten, „einfach, um die Aussicht und die Sonne zu genießen“. Dafür sei der Herzogstand einmalig. „Jeder Berg hat seine Stärken – und der Herzogstand ist durch seine exponierte Lage und den Blick in die Umgebung wahnsinnig attraktiv.“

Nur noch eine Langlauf-Loipe geöffnet

Kein großes Glück haben in diesem Winter die Freunde des Langlaufsports. Die Loipen waren nur kurzzeitig befahrbar und nicht unbedingt perfekt. In dieser Woche hatte nun nur noch die Loipe in der Eng geöffnet. Ansonsten sind alle zu – auch in der Jachenau, wie Gäste-Info-Leiterin Sonja Eichbichler sagt. „Aber dafür ist seit Dienstag der Natureisplatz geöffnet“ –wie übrigens auch der Eisplatz am Fuße des Brauneck geöffnet ist. „Am Wochenende wird einiges los sein“, ist sich Eichbichler sicher. Neben Eislaufen sei auch Wandern in der Jachenau gut möglich. Dagegen hatte der Skilift Mühle bislang noch keinen Betriebstag.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.