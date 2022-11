Traumjob Tourismus: Thomas Baur ist glücklicher Küchenchef der Tölzer Jugendherberge

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Seit vier Monaten Küchenleiter der Sport-Jugendherberge: Thomas Baur. © arp

Dem Fachkräftemangel in der Gastronomie zum Trotz: Der Küchenleiter der Tölzer Sport-Jugendherberge Thomas Baur will ein positives Beispiel sein.

Bad Tölz – Der Fachkräftemangel trifft vor allem auch die Gastronomie, Hotellerie und andere Tourismusbrachen. In den Corona-Lockdowns haben sich viele Menschen Jobs in anderen Bereichen gesucht, mit planbareren Arbeitszeiten – ohne Wochenend- oder Abenddiensten. Es gibt aber auch Menschen, die den umgekehrten Weg wählen, die sich bewusst für einen Job im Tourismus entscheiden. Deren Geschichten müsste man auch einmal erzählen, findet Holger Strobel, Leiter der Tölzer Sport-Jugendherberge auf der Flinthöhe. Er hat natürlich das beste Beispiel im eigenen Haus: seinen neuen Küchenleiter Thomas Baur.

Vor vier Monaten hat der 42-Jährige in dem 186-Betten-Haus angefangen. „Ich fühle mich sehr wohl“, sagt er und lacht. „Man kann in einem touristischen Beruf arbeiten und Spaß haben“, fügt er hinzu. Zuvor kochte er 15 Jahre lang für das Gästecasino einer Münchner Bank. Planbare Arbeitszeiten, freie Wochenenden: „Wenn die Kinder klein sind, ist man auf feste Zeiten angewiesen.“

Jetzt, wo die drei Söhne etwas älter sind, suchte der Tölzer eine neue Herausforderung – und fand sie praktisch in der Nachbarschaft. „Ich spare mir jetzt das lange Pendeln nach München“, sagt er. Stattdessen erreicht er seinen Arbeitsplatz nun zu Fuß, und die Söhne könnten auch einfach mal kurz vorbeischauen, wenn sie etwas brauchen. Die Sport-Jugendherberge passe genau „in meine Lebensphilosophie“, sagt Baur. Er arbeite gerne mit Kindern und Jugendlichen. Die Stimmung im achtköpfigen Küchenteam sei „positiv“. Wichtig sei, dass die Arbeitszeiten mit Früh- und Spätschichten im Team gerecht aufgeteilt sind, sagt Baur – und dass alle 14 Tage das Wochenende frei ist. Dabei weiß der 42-Jährige durchaus, dass er mit seinen Arbeitszeiten im Vergleich zu vielen Kollegen in der freien Gastronomie im Vorteil ist. „Bei uns ist von 18 bis 19 Uhr Abendessenszeit. Das heißt, wir sind natürlich relativ früh fertig.“

Mit frischen und regionalen Lebensmitteln zu kochen, ist ihm wichtig, genauso wie das kreative Arbeiten in der Küche. Versorgt werden die vorwiegend jungen Gäste morgens, mittags und abends, „wobei es mittags oft Lunchpakete gibt, weil die Leute natürlich viel unterwegs sind“. Mittwochs ist Veggieday. „Darauf gibt es tolle Resonanz“, sagt Baur. Die „Dreierlei Knödel“, die er und sein Team kochen, kommen gut an, aber natürlich auch die vegetarischen Burger, die er am Tag des Zeitungsinterviews servieren wird. „Und wenn einem so 15-, 16-Jährige sagen, dass sie das Essen gut finden, dann macht einen das schon stolz“, sagt Baur.

Herbergsleiter zufrieden: „Absoluter Glücksgriff“

Für Herbergsleiter Strobel ist sein neuer Küchenchef ein „absoluter Glücksgriff“. Denn natürlich spürt auch er den Fachkräftemangel. „Wenn wir Stellen ausschreiben, bekommen wir oft kaum was zurück.“ Gerade fehlt es bei ihm vor allem an der Rezeption. „Wir kämpfen seit Monaten.“ Umso wichtiger sei es daher zu zeigen, dass der Tourismus eben auch bodenständige, wohnortnahe Jobs biete, so Strobel.

Er würde sich auch wünschen, dass mehr Einheimische sehen, was ihnen der Tourismus bringt. Darauf zielt auch die Kampagne von Tölzer Land Tourismus „Charmant miteinand“ ab. „Die ganze Infrastruktur oder auch die vielen Sporteinrichtungen“ würde es ohne Tourismus vermutlich nicht geben, sagt Strobel – genauso wenig wie viele Arbeitsplätze. „Durch den Tourismus ist der Standort Bad Tölz auch für junge Familien attraktiv.“ Das sieht Baur ähnlich. „Wir haben wirklich vieles vor der Haustür.“

