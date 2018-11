„hoib & hoib“ sind junge Volksmusikanten aus den Landkreisen Bad Tölz - Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen. Sie feiern gerade einen Erfolg nach dem anderen.

Bad Tölz –Nach ihrem großen Erfolg beim alpenländischen Volksmusikwettbewerb in Innsbruck hat sich die junge Geigenmusi „hoib & hoib“, die aus Musikanten aus den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen besteht, beim großen Wettbewerb um den „Traunsteiner Lindl“ eine der begehrten Trophäen geholt. Dieser Wanderpreis wird von der Stadt Traunstein seit 51 Jahren für unverfälschte Volksmusik ausgelobt.

Dass die junge Geigenmusi jetzt auch diesen Preis gewonnen hat, freut Rita Reiter besonders. Als Lehrerin an der Sing- und Musikschule Bad Tölz leitet sie die Nachwuchsgruppe an. Auch in Traunstein ging es für die teilnehmenden Musikanten darum, ihr Können vor großem Publikum und vor einer fachkundigen Jury zum Besten zu geben. Wie in Innsbruck gab es nach den zu bewertenden Vorspielen einen großen öffentlichen Festabend, der in Traunstein von Traudi Siferlinger vom Bayerischen Rundfunk moderiert wurde.

Die jungen Musikantinnen Raphael Gaida (Geige), Helena Gaida (Geige), Johanna Mürnseer (Blockflöte), Christian Hornsteiner (Steirische Harmonika), Seppi Wörner (Harfe) und Seppi Neumüller (Kontrabass) haben bereits mit zahlreichen Auftritten aufhorchen lassen. So gab es viel beachtete Darbietungen beispielsweise in der Tölzer Wee-Arena, im Rahmen der Konzertreihe „Bad Tölz – Stadt mit der besonderen Note, bei der Veranstaltung „Zwischen den Jahren“ der Heimatzeitungen, bei Heimatabenden und anderen Gelegenheiten. Musikschul-Leiter Harald Roßberger gratulierte der Geigenmusi zu diesem „schönen Erfolg“.

