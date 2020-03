Trend geht zur Briefwahl

Die Gemeindeverwaltungen im Landkreis verzeichnen einen hohe Nachfrage nach Briefwahlunterlagen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – 60 Stimmen können allein für den Kreistag vergeben werden – auf zehn verschiedenen Listen. Dazu kommen drei weitere Stimmzettel für Bürgermeister-, Landrats-, Gemeinde- beziehungsweise Stadtratswahl. Die Kommunalwahl am 15. März stellt für Wähler durchaus eine Herausforderung dar. Kein Wunder also, dass sich viele dafür entscheiden, ganz in Ruhe zu Hause zu wählen. Eine Umfrage bei den Gemeindeverwaltungen zeigt: Die Zahl der Briefwähler ist hoch.

Etwa 860 der mehr als 3500 wahlberechtigten Kochler hätten die Unterlagen beantragt, sagte Stefanie Spreng am Dienstag. In Schlehdorf waren es da knapp 300 der 1067 Wahlberechtigten. In Wackersberg haben laut Gemeinde-Mitarbeiterin Elisabeth Bauer 700 der 2900 wahlberechtigten Bürger Briefwahl-Unterlagen angefordert. „Das sind schon mehr im Verhältnis zu anderen Wahlen.“

Gut 20 000 Stimmberechtigte gibt es in Geretsried, wie Annika Weidner von der Pressestelle auf Anfrage mitteilt. Gut 4400 wollten bis Dienstagmittag die Möglichkeit zur Briefwahl annehmen.

In Bad Tölz haben knapp 3800 Bürger die Unterlagen für die Briefwahl beantragt – von 14 787 Wahlberechtigten. Im Vergleich dazu, sagt Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach, hätten bei der letzten Kommunalwahl 2014 insgesamt 2860 Personen die Möglichkeit der Briefwahl genutzt. „Derzeit kommen die Anträge langsamer rein, aber es ist zu erwarten, dass noch einige mehr eingehen“, sagt Otterbach.

Hoher Aufwand für Wahlhelfer

Für die Wahlhelfer bedeutet die Briefwahl einen erhöhten Aufwand – weil die Unterlagen am Abstimmungstag ab 18 Uhr erst einmal aus diversen Umschlägen geholt werden müssen. „Wir haben bereits die Anzahl der Briefwahl-Lokale aufgestockt“, sagt Otterbach.

Das hat auch die Gemeinde Lenggries gemacht, wie Geschäftsleiter Tobias Riesch im Hauptausschuss berichtete. Dort hatten sich bis Montagabend rund 2600 der gut 8000 Stimmberechtigten dazu entschlossen, zu Hause zu wählen. Bis gestern war die Zahl der Briefwähler dann schon auf 3129 gestiegen.

Auch ein Drittel der wahlberechtigten Dietramszeller möchte bislang per Briefwahl bei der Kommunalwahl abstimmen. „Wir haben derzeit 1520 Briefwahlanträge“, meldet Kurt Andorfer vom Ordnungsamt. „Es sind schon mehr Briefwähler als bei der letzten Kommunalwahl.“ Der Arbeitsaufwand sei dadurch enorm gestiegen. „Die Vorbereitung der Briefwahlunterlagen bindet Arbeitskräfte, die Versandkosten steigen und so weiter. Überstunden heißt das Zauberwort.“

