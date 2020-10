Treppen als unüberwindliches Hindernis: Frau aus Bad Tölz fühlt sich gefangen in der eigenen Wohnung

Die Tölzerin Angelika Kreutz leidet an Multipler Sklerose. Die 55-Jährige sucht nun Hilfe, damit sie das Mehrfamilienhaus, in dem sie lebt, noch verlassen kann.

Bad Tölz – Zweimal pro Woche. Öfter verlässt Angelika Kreutz ihre Wohnung im Oberen Griesfeld in Bad Tölz nicht mehr aus privaten Gründen. „Das wird mir sonst zu anstrengend“, sagt die 55-Jährige, die seit 26 Jahren an Multipler Sklerose (MS) leidet. Inzwischen ist es so schlimm, dass ihre Beine sie nicht mehr tragen. Die Wohnung der kranken Frau aber liegt im zweiten Stock, einen Aufzug gibt es nicht. Eine Lösung des Problems ist nicht in Sicht: Der Fall scheint durch alle Raster zu fallen. In ihrer Not haben sich Angelika Kreutz und ihre Mutter Erika an den Tölzer Kurier gewandt.

„Die Situation ist vertrackt“, sagt Vitus Adlwarth, der beim BRK-Kreisverband Bad Tölz-Wolfratshausen unter anderem den Fahrdienst leitet. Zwar besitzt das Rote Kreuz eine sogenannte „Treppenraupe“, mit der Rollstuhlfahrer von oben nach unten und umgekehrt transportiert werden können. Das Treppenhaus in der Wohnanlage von Angelika Kreutz aber ist Adlwarth zufolge schlicht zu eng für den Einsatz dieses Geräts. Und einen Tragedienst bietet das BRK nicht an. „Dafür braucht es geschultes Personal, das haben wir nicht.“

Mutter (80) verzweifelt: Keiner kann helfen, die Treppen zu überwinden

Erika Kreutz ist verzweifelt. Die Mutter der MS-kranken Frau hat in den vergangenen Wochen viele Telefonate geführt, vom BRK und der Caritas über die Krankenkasse bis hin zu einer orthopädischen Fachfirma. Ihr Fazit: „Keiner kann uns helfen.“ Die Krankenkasse biete zwar einen Treppensteiger an. „Aber dazu braucht man einen kompetenten Helfer.“ Erika Kreutz selbst traut sich die notwendige Schulung mit ihren 80 Jahren nicht zu. Und auch ein Umzug kommt für sie und ihre Tochter nicht in Frage. „Wir fühlen uns wohl hier“, sagt Angelika Kreutz.

Behindertengerechte Wohnung zu finden, ist in Bad Tölz-Wolfratshausen schwer

Aus Sicht von Ralph Seifert führt an einem Umzug langfristig aber kein Weg vorbei. Der Behinderten-Beauftragte des Landkreises weiß allerdings selbst, wie schwer es ist, eine barrierefreie, bezahlbare Wohnung in der Region zu finden. Und: „Der Bedarf steigt stetig an“, sagt Seifert mit Blick auf den demografischen Wandel. Auch an Seifert hatte sich Erika Kreutz gewandt. „Ich konnte ihr aber leider keine Hoffnungen machen“, sagt Seifert. Ihm zufolge gibt es im Landkreis etliche Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation wie Angelika Kreutz befinden. „Diese Fälle werden immer mehr werden“, befürchtet Seifert. Ihm seien aber leider die Hände gebunden. Die einzige Möglichkeit neben einem Umzug bestünde darin, einen (Treppen-)Lift in das Mehrfamilienhaus einbauen zu lassen. Den Segen der Eigentümerversammlung für eine solche Maßnahme zu bekommen, sei in der Regel aber äußerst schwierig.

Außerdem würde das Prozedere Monate in Anspruch nehmen, sagt Erika Kreutz. „Wir brauchen aber sofort Hilfe.“ Aktuell rutschte ihre kranke Tochter auf dem Hintern die 40 Treppenstufen hinunter. Hinauf hilft ihr oft Martin Schnittger von Isar-Taxi. „Er fährt mich seit Jahren und hilft jetzt auch ab und zu bei den Treppen“, sagt Angelika Kreutz dankbar. Auf Dauer aber ist das keine Lösung. „Könnte denn nicht jemand von den Wohlfahrtsverbänden oder Kirchen das übernehmen und so eine Hilfe anbieten?“, fragt Erika Kreutz. „Selbstverständlich gegen Bezahlung und nach Absprache.“

Angelika und Erika Kreutz hoffen, dass sich jemand findet, der ihnen beim Transport des Rollstuhls helfen kann. Interessierte melden sich unter der Telefonnummer 08041/7957187.

