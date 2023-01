Tresorknacker in Tölzer Pension: Mehrere tausend Euro Beute

Von: Sabine Schörner

Teilen

Ein Tresorknacker hat in einer Tölzer Pension zugeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen. © Carsten Rehder

Ein Tresorknacker hat in einer Tölzer Pension mehrere tausend Euro erbeutet. Danach verwischte er seine Spuren mit einer chlorhaltigen Flüssigkeit.

Bad Tölz – In einer Pension an der Buchener Straße hat ein unbekannter Täter zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, mehrere tausend Euro erbeutet. Der Unbekannte brach laut Polizei die Eingangstür zu der Pension auf und ging in das im Erdgeschoss befindliche Büro. Dort wurde ein Möbeltresor aufgebrochen und das darin deponierte Geld entwendet. Ein elektronisches Kassenbuch lässt genaue Rückschlüsse auf den Geldbetrag zu. In einem Rollcontainer aufbewahrtes Münzgeld ließ der Täter dagegen zurück.

Vor Verlassen des Raumes schüttete er noch eine weißliche, chlorhaltige Flüssigkeit über Tresor und Rollcontainer. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Tölz unter 0 80 41/76 10 60 entgegen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.