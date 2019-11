80-Jährige auf dem Tölzer Friedhof bestohlen

Das ist wirklich eine ganz miese Nummer: Eine 80-jährige Tölzerin wurde an Allerheiligen auf dem Friedhof bestohlen.

Bad Tölz – Nach Angaben der Polizei war die Frau am Freitag um 12.30 Uhr auf dem Weg zum Familiengrab, als sie von dem bislang unbekannten Trickbetrüger angesprochen wurde. Der Mann bat die Frau, eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Die Seniorin holte ihren Geldbeutel aus der Handtasche und suchte in ihrem Portemonnaie nach Kleingeld. Der unbekannte Trickbetrüger bot an, der 80-Jährigen zu helfen und griff nach den Münzen.

Trickbetrug: Zu Hause bemerkt die Tölzerin, dass Geld fehlt

Am Abend erlebte die Tölzerin dann eine böse Überraschung: Gegen 20 Uhr stellte die Frau nämlich fest, dass 800 Euro in Geldscheinen in ihrem Geldbeutel fehlten.

Auf Friedhof bestohlen: Täterbeschreibung liegt vor

Es liegt eine Beschreibung des Unbekannten vor. Die Geschädigte beschreibt den Täter wie folgt: Zirka 45 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank. Der Mann hat kurze grau-melierte braune Haare und insgesamt eine südländische Erscheinung.

Der Täter sprach Deutsch mit Akzent. Bekleidet war der Unbekannte mit einem grauen Anzug und einem weißen Hemd. Zeugen, die den Täter oder das Fahrzeug, in das er möglicherweise eingestiegen ist, am Friedhof gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Tölz unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60 zu melden. va

