Ladendiebstahl mit Verfolgungsjagd

Nach einer Verfolgungsjagd stellte ein Trio in Bad Tölz einen Ladendieb und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Durch ihr beherztes Eingreifen stellten drei Männer am Samstagmittag in Bad Tölz einen Ladendieb. Nach Angaben der Polizei versuchte der 38-jährige Tölzer gegen 13.30 Uhr in dem Supermarkt an der Sachsenkamer Straße Waren im Wert von rund 19 Euro an der Kasse vorbeizuschmuggeln. Als er von einer Angestellten darauf angesprochen wurde, nahm der Mann Reißaus und rannte in Richtung Bahnhof davon.

Das hatte ein 53-jähriger Heilbrunner, der ebenfalls gerade beim Einkaufen war, beobachtet. Er kam der Kassiererin zur Hilfe, brachte noch noch zwei weitere Männer – ein Tölzer (19) und ein Frankfurter (29) – dazu, ihn zu unterstützen und nahm dann mit den beiden die Verfolgung auf. Sie stellten den Dieb und hielten ihn fest, bis die Streife der Polizei vor Ort eintraf.

