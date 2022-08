Trockenheit in Bad Tölz: Bäume gießen mit dem Feuerwehrauto

Aufgrund der aktuellen Trockenheit kam am Freitag an der Tölzer Isarpromenade ein Tanklöschfahrzeug beim Bewässern der Bäume zum Einsatz.

Zu wenig Regen

Von Andreas Steppan

Ist die aktuelle Trockenheit bereits ein Notfall, zu dem die Feuerwehr ausrücken muss? Zumindest war jetzt an der Tölzer Isarpromenade zu beobachten, wie Bäume von einem Tanklöschfahrzeug aus bewässert wurden.

Bad Tölz - Ganz so ungewöhnlich ist diese Verwendung des Feuerwehrautos allerdings nicht, erklärt der Tölzer Feuerwehr-Kommdant Kommandant Thomas Fuchsgruber auf Anfrage unserer Zeitung. In Zeiten größerer Trockenheit komme es immer wieder vor, dass sich der städtische Betriebshof das Tanklöschfahrzeug zum Bäume-Gießen ausleihe. „Denn damit kann man einfach am meisten Wasser transportieren.“ Im Fall das Tanklöschfahrzeugs seien es 5000 Liter.

Gegossen wird nicht von der Feuerwehr

Das Gießen übernehme dabei nicht die Feuerwehr, sondern Mitarbeiter des Betriebshofs erledigen es. „Meist sitzt ein Mitarbeiter, der auch bei der Feuerwehr ist, am Steuer und wird von einem zweiten begleitet.“

