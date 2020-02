Es läuft rund bei den Rot-Weißen

Harmonisch wie selten zuvor verlief die Jahresversammlung des Tölzer Fußballvereins SC Rot-Weiß.

Bad Tölz – Und das, obwohl Neuwahlen und eine Beitrags-Erhöhung anstanden. Die allgemeine Zufriedenheit zeigte sich auch in den Wahlen zur Vorstandschaft. So stellte sich die bisherige Vereinsführung geschlossen zur Wiederwahl, und alle Kandidaten wurden ohne Gegenstimme in ihren Ämtern bestätigt: Wolfgang Männer als Vorsitzender, Thomas Janker als dessen Stellvertreter, Georg Kastenmüller als Leiter der Geschäftsstelle, Jan Barthel als dessen Stellvertreter, Bianca Standke als Schatzmeisterin, Gabi Grünbeck als Jugendleiterin und Alem Muharemovic als Abteilungsleiter Senioren.

„Wenn’s sportlich in der Ersten läuft, dann läuft’s auch im Verein insgesamt“, freute sich Männer: „Der Verein steht gut da, und das nicht nur sportlich.“ Dabei nahm er Bezug auf den jüngsten Höhenflug der ersten Mannschaft, die als Aufsteiger in die Kreisklasse 2 dort auf Tabellenplatz zwei überwintert. Mit als wesentlich für den Erfolg sah der Kicker-Boss die zuletzt gezeigte Disziplin der Truppe. Belegten die Rot-Weißen über mehrere Jahre hinweg in der so genannten Fairness-Tabelle regelmäßig letzte Plätze, so rangieren sie derzeit ohne Rote Karte mit lediglich zweimal Gelb-Rot auf dem „ziemlich braven“ vierten Rang. Hier verfehlten drastische Maßnahmen ihre Wirkung nicht. So zieht eine Rote Karte wegen Tätlichkeiten oder Meckerns automatisch eine saftige Geldbuße in die Mannschaftskasse und eine zusätzliche interne Sperre über die Verbandsstrafe hinaus nach sich. „Damit haben wir eine überaus positive Außenwirkung erreicht und sogar eine lobende Erwähnung von Seiten des Verbands bekommen“, sagte der Kicker-Boss.

Auch im Nachwuchsbereich läuft es mittlerweile wieder gut. Hier sind alle Altersklassen mit eigenen Spielern bestückt, F- und E-Junioren sogar mit je zwei Mannschaften. Um hier die Trainingsqualität weiter zu steigern, soll demnächst beim Rot-Weiß ein dezentraler Lehrgang zur Ausbildung von Junioren-Trainern stattfinden. Von den derzeit insgesamt 543 RW-Mitgliedern spielen mit 255 nahezu die Hälfte aktiv in den Kinder- und Jugendmannschaften.

Kleinere Probleme gibt’s in Sachen Infrastruktur. Nachdem die Kabinen des ehemaligen RW-Vereinsheims abgerissen wurden, fehlt es nun an Unterstellmöglichkeiten für die Rasenpflege-Geräte. „Das Material lagert derzeit in einer Umkleidekabine. Das kann kein Dauerzustand bleiben.“ Hier soll zusammen mit der Stadt Bad Tölz eine Lösung gefunden werden.

Als dringlich wird zudem eine Sanierung der Flutlichtanlage eingestuft. „Hier brauchen wir eine moderne LED-Beleuchtung. Die alten Leuchtkörper sind Stromfresser ohne Ende“, beklagte Männer. Ein entsprechender Antrag liege der Stadt bereits vor. Letztlich wurde dann auch die vorgeschlagene Beitragserhöhung von 15 Euro pro Jahr ohne Gegenstimme angenommen.

