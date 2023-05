Trotz Vergleichs: Streikaufruf gilt für BRB weiterhin

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Bis Dienstag um 24 Uhr fährt voraussichtlich kein Zug der BRB. © BRB

Trotz des Vergleichs, den EVG und Deutsche Bahn geschlossen haben, gilt der Streikaufruf für Privatunternehmen weiterhin. Betroffen ist die Bayerische Regiobahn.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der geplante Warnstreik bei der Deutschen Bahn ist vorerst abgewendet, nachdem sich das Unternehmen und die Gewerkschaft EVG auf einen Vergleich geeinigt haben. Die Bahn geht dennoch davon aus, dass es zu Einschränkungen in den kommenden Tagen kommen könnte.

RVO-Buslinien sollten regulär fahren

Die RVO-Buslinien sollten aber ab diesem Montag nach dem regulären Fahrplan fahren. Hier wird aber ebenfalls dazu geraten, sich auf den Informationsplattformen wie den DB-Navigator zu informieren, ob alles wirklich nach Plan läuft.

Streikaufruf gilt für Privatbahnen weiterhin

Weiterhin (Stand: Sonntag, 12 Uhr) gilt der Streikaufruf für Privatbahnen wie die Bayerische Regiobahn (BRB). Die BRB geht daher davon aus, dass es bis Dienstag, 24 Uhr, in den fünf Netzen der BRB – also auch im Oberland – zu massiven Einschränkungen und Zugausfällen kommen wird. Offiziell gilt der Streikaufruf ab Sonntag, 14. Mai, 22 Uhr. Aber: „Damit eine möglichst reibungslose Wiederaufnahme des Zugverkehrs am Mittwochmorgen erfolgen kann, müssen die Fahrzeuge der BRB teilweise schon vor dem offiziellen Streikbeginn am Sonntagabend um 22 Uhr in die Abstellungen, von denen aus sie am Mittwochmorgen den Regelbetrieb wieder aufnehmen. Die ersten Fahrzeuge werden deshalb schon nach 19 Uhr aus dem regulären Betrieb genommen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aktuelle Infos zu den Zugleistungen auf der Homepage

Fahrgäste können sich auf der Internetseite (www.brb.de) über den aktuellen Stand des Streiks und der Zugleistungen informieren. Auch auf Facebook wird die BRB aktuelle Informationen an die Fahrgäste weitergeben, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

