Trotz Würgegriff und Flaschenattacke: Tölzer überwältigt zwei Angreifer

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Nachdem er beide Angreifer zu Boden gebracht hatte, verständigte der Tölzer die Polizei. © Ulrich Stamm / IMAGO

Der eine würgte ihn, der andere schlug mit einer Bierflasche auf ihn ein. Das Opfer von zwei Betrunkenen wurde ein Tölzer (22). Doch der wusste sich zu wehren.

Bad Tölz - Wegen gefährlicher Körperverletzung müssen sich zwei Männer verantworten, die am Mittwoch gegen 23.30 Uhr in Bad Tölz handgreiflich wurden. Nach Angaben der Polizei wollten ein 33-jähriger Mann aus Gaißach und ein 39-jähriger Mann aus Bad Tölz, beide alkoholisiert, bei einer Tankstelle in der Lenggrieser Straße Bier kaufen.

Erst Beleidigungen, dann Handgreiflichkeiten

Zunächst beleidigten sie im Ladenbereich die Kassiererin und einen 22-jährigen Tölzer. Im Außenbereich der Tankstelle packte einer der betrunkenen Männer den Tölzer dann von hinten und hielt diesen im Würgegriff, während der andere mit einer Bierflasche auf ihn einschlug. Der Mann konnte sich schließlich „aufgrund seiner körperlichen Überlegenheit und Fitness“, so die Polizei, befreien. Er brachte beide Angreifer zu Boden und verständigte anschließend die Beamten.

