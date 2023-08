Trotz Zeitdruck bei Unwetter-Aufräumarbeiten: „Müll sortenrein trennen“

Von: Felicitas Bogner

In den Hagel-Gebieten stehen viele Anhänger voller Ziegel und Dachplatten, wie hier in Arzbach. Eine sortenreine Trennung scheint aufgrund der Blätter, die der Sturm auf die Dächer geweht hat, nicht leicht umzusetzen zu sein. © Ostler

Der WGV-Chef Reiner Späth erklärt, worauf nach dem Hagel-Unwetter beim Entsorgen von Dachziegeln, PV-Anlagen, Grüngut und Co. zu achten ist.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Erwartungsgemäß wird es in den kommenden Tagen durch die Auswirkungen des Hagel-Unwetters ein enormes Aufkommen an Müll geben. Reiner Späth, der Geschäftsführer des Abfallwirtschaftsunternehmens des Landkreises WGV, sagt: „Im Moment ist es noch erstaunlich ruhig, aber die Welle ist im Anrollen.“

Nach Hagel-Unwetter: „Welle ist noch im Anrollen“

Er gehe davon aus, dass die meisten Betroffenen noch nicht dazu gekommen sind, sich um Aufräumarbeiten zu kümmern. „Das wird die kommenden Tage sicherlich deutlich zunehmen“, meint er. Schon jetzt sehe man allerdings einige auf dem Wertstoffhof, die vor allen Dingen Grüngut wegbringen.

Mit den Containern, die in den verschiedenen Gemeinden zum Entsorgen von Bauschutt und Co. aufgestellt sind, habe die WGV nichts zu tun. „Das ist alles unter der Regie der jeweiligen Rathäuser, wir hätten nicht mal so viele Container, die wir fremd aufstellen könnten“, sagt Späth. Aber ganz gleich wo man den Müll entsorgt, der WGV-Chef appelliert: „Auch wenn ich den Zeitdruck, unter dem die Betroffenen stehen, nachvollziehen kann, ist es wichtig, alles sortenrein zu trennen. Nur so kann eine Weiterverwertung funktionieren.“

Zusätzliche Kosten, wenn Müll nicht sauber getrennt ist

Andernfalls könnten auch unnötige Kosten auf die Entsorger zukommen: „Beispielsweise kann man bis zu zwei Kubikmeter Grüngut kostenfrei entsorgen, wenn das aber vermischt mit Ziegelgut oder anderen Sachen ist, können wir das nicht mehr als Grüngut annehmen, und es muss kostenpflichtig entsorgt werden“, erklärt er. Kaputte Photovoltaik-Anlagen könne man übrigens in Quarzbichl auch kostenfrei entsorgen, „Die fallen unter das Elektroaltgesetz.“ Eine Sonderaktion aufgrund des verheerenden Unwetters sei in Quarzbichl allerdings keine geplant, sagt Späth auf Nachfrage.

