Trubel beim Chorfestival in Tölz: Limburger Domsingknaben sagen Auftritt ab - Wiltener Sängerknaben springen ein

Die Limburger Domsingknaben haben ihren Auftritt beim Tölzer Knabenchorfestival überraschend abgesagt. Einspringen können jedoch die Wiltener Sängerknaben, die bereits 2015 in Bad Tölz waren. Der Kartenvorverkauf läuft weiter.

Bad Tölz– Die Veranstalter des Knabenchorfestivals, die Tölzer Tourist-Info und der Tölzer Knabenchor, haben nervenaufreibende Tage hinter sich: Anfang der Woche sagten die Limburger Domsingknaben ihren Auftritt in Bad Tölz ab. Man habe „Schwierigkeiten bei den Männerstimmen und bekomme für das Wochenende in Bad Tölz keine dem Format des Festivals entsprechende Besetzung zusammen“, heißt es in einem Schreiben.

„Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Ersatz zu finden“, berichtet Marina Pilhofer aus dem Büro des Tölzer Knabenchors. Es sei nicht leicht, einen Chor zu finden, der Zeit habe, in zwei Monaten drei hochkarätige Konzerte zu bestreiten. Geschäftsführerin Barbara Schmidt-Gaden habe sechs, sieben Chöre durchtelefoniert. Die Wiltener Sängerknaben, die schon 2015 beim Festival in Bad Tölz waren, springen jetzt ein und singen am Freitagabend und Samstagvormittag in den Kirchen, nicht jedoch beim Galakonzert am Samstagabend im Kurhaus.

„Auch die Wiltener Sängerknaben haben einen vollen Terminkalender. Aber wir sind sehr dankbar, dass sie zwei von drei Konzerten übernehmen“, sagt die stellvertretende Kurdirektorin Susanne Frey-Allgaier. Generell sei die Resonanz, sich an dem Festival zu beteiligen, von anderen Chören sehr gut gewesen, „aber zeitlich ist es halt sehr knapp“. Auch beim Tölzer Knabenchor ist man erleichtert: „Wir sind den Wiltenern sehr dankbar, dass sie einspringen“, so Pilhofer.

Hintergrund für die Absage der Limburger Domsingknaben ist ein Konflikt, der schon länger schwelt und vor wenigen Wochen eskaliert ist, berichtet die Frankfurter Neue Presse (FNP). Im Chor gibt es Streit um Leiter Andreas Bollendorf. Im Kern geht es um dessen künstlerische und pädagogische Arbeit. Ein Teil der Sängerknaben sei aus dem Chor ausgetreten, darunter auch Männerstimmen, berichtet die FNP. Für den Chor, der seine Programme vierstimmig ausrichtet, wird es jetzt deshalb problematisch, das Repertoire aufrechtzuerhalten und alle Konzerte weiter zu bestreiten. Noch vor Kurzem hieß es aber, man werde keinen Auftritt absagen müssen und habe weiter viele Konzertanfragen, ist in der FNP nachzulesen.

Beim Festival in Bad Tölz (30. Mai bis 2. Juni) wird nun also umgeplant. „Flyer und Plakate müssen wir neu drucken“, sagt Frey-Allgaier. Am Programm des Tölzer Knabenchores und der „Escolania de Montserrat“ aus Spanien wird sich nichts ändern. Geplant ist, dass der Chor aus Montserrat beim Eröffnungskonzert am Freitagabend um 19.30 Uhr in der Mühlfeldkirche sakrale Werke vom 14. bis ins 19. Jahrhundert präsentiert. Die Komponisten stehen alle in Verbindung mit dem Chor. Bei der Matinee in der Stadtpfarrkirche am Samstagvormittag (11 Uhr) werden die Spanier zeitgenössische geistliche Werke singen.

Der Tölzer Knabenchor will sich beim Eröffnungskonzert in der Mühlfeldkirche der Musik aus dem 18. und 19. Jahrhundert mit Bach („Fürchte dich nicht“) und Bruckner („Virga Jesse“) widmen. In der Stadtpfarrkirche werden die Tölzer Musik aus dem 20. Jahrhundert von Benjamin Britten und Anton Heiller zum Besten geben.

Beim Galakonzert am Samstagabend werden diese beiden Chöre ihr Programm mit weltlicher und traditioneller Musik ausweiten. „Zudem haben wir die Idee, noch einige Überraschungen mit Bezug zu Bad Tölz einzubauen“, sagt Frey-Allgaier.

Karten für das Festival gibt es in Tourist-Information Bad Tölz, Telefon 0 80 41/ 78 67 15, in der Geschäftsstelle des Tölzer Kurier (Telefon 0 80 41/78 91 11) sowie online über www.muenchenticket.de.

