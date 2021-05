Türk-Wiese: Warten auf die Studie der Stadt Bad Tölz

Schlemmerklink will Neukauf erweitern

Die Schlemmer-Klinik hat das Haus Lill in Bad Tölz erworben und sucht nun nach Möglichkeiten für eine Erweiterung.

Bad Tölz – Gut zwei Jahrzehnte hat Inge Lill die gleichnamige Pension am Tölzer Zollhausweg geführt und die Tölzer Stadtpolitik stets kritisch begleitet. So, sagte sie, habe der Tourismus in Tölz wohl keine Chance. Vor Kurzem haben die Greilingerin und ihre Familie einen Schlussstrich unter das Kapitel gezogen. Das 15-Betten-Haus wurde an Ludwig Klitzsch verkauft. Er ist Inhaber der Kirinus-Gruppe, zu der auch die Tölzer Schlemmerklinik gehört. Inge Lill sieht ihr Haus damit „in guten Händen“.

Inge Lill hat ihr 15-Betten Haus am Zollhausweg an die Schlemmerklinik verkauft

Und was haben die neuen Besitzer nun mit der Pension vor? Abreißen und Klinik erweitern? Björn Schultz, seit zehn Jahren Kaufmännischer Direktor der Klinik, spricht von „verschiedenen Optionen“. Im Gespräch erläutert er die schwierige Situation, in der sich sein Haus befindet. Der Bedarf an Behandlungen psychosomatischer Krankheitsbildern wächst seit Jahren unentwegt. Die Schlemmer-Klinik, die den Status eines Akutkrankenhauses besitzt, hat auch in der Corona-Pandemie „ihren Versorgungsauftrag erfüllt“, wie es Schultz formuliert. Man verfüge im Haupthaus und in der ebenfalls angekauften Villa Bellaria über 153 Planbetten, etwa die Hälfte davon in Doppelzimmern. Es sei ein immer wieder geäußerter und verständlicher Wunsch der Patienten, ihre bis zu zwölf Wochen dauernden Aufenthalte in der Psychosomatik-Klinik in Einzelzimmern verbringen zu dürfen. Seit vielen Jahren strebe man danach, die Bettenzahl auf rund 200 zu erweitern.

Kurhaus zukunftssicher machen habe oberste Priorität

Dem Ziel glaubte man 2013 schon einmal sehr nahe gekommen zu sein, als ein Kauf der benachbarten Türk-Wiese erst im letzten Moment scheiterte. Stattdessen erwarb die Stadt die rund 4500 Quadratmeter große Fläche, um auf einen Schlag viele Probleme zu lösen: Im Raum stand und steht eine Lösung des leidigen Parkproblems rund ums Kurhaus, der Ersatzbau des in die Jahre gekommenen Kleinen Kursaals, der – ein charmanter Zusatzeffekt – auch als Lärmpuffer zum Kliniknachbarn dienen könnte. Das Kurhaus zukunftssicher machen, darin sind sich Kurdirektorin Brita Hohenreiter und Kämmerer Hermann Forster einig, hat oberste Priorität.

Planstudie für die Türkwiese seit 2018 auf der Agenda der Stadt

Schon seit Herbst 2018 ist eine Planstudie der Stadt für die Türkwiese im Gespräch. Das Machbarkeitsgutachten liegt aber immer noch nicht vor. Auf die Frage nach dem Warum antwortet Bürgermeister Ingo Mehner, dass er noch eine ergänzende Studie in Auftrag gab, die das für ihn wichtige Thema Denkmalschutz beinhalte. Er wolle „möglichst bald“ Ergebnisse im Stadtrat vorstellen.

„Wir fühlen uns wohl in Tölz“, sagt Klinik-Chef Schultz und spricht von einer „Erfolgsgeschichte des Hauses. „Wir würden gerne investieren in Tölz, wenn man uns lässt.“ Auch zu Kompromissen sei man bei den Erweiterungsplänen zum Kurhaus hin durchaus bereit. Schultz spricht vorsichtig von einer Mischnutzung, die man sich vorstellen könne. Dass dazu auch ein kleines Hotel gehört, wie Gerüchte wissen wollen, verneint er jedenfalls nicht. Eine Tiefgarage sei denkbar.

Auch das Kurhaus-Lärmproblem glaubt die Klinikführung, bautechnisch in den Griff bekommen zu können. Hauptsache: Die Bettenzahl könne endlich erweitert werden. Und was ist, wenn’s nicht funktioniert? Dann rückt wieder das Haus Lill in den Fokus. Klappt es mit der Türkwiese, dann könne man sich darin zum Beispiel Personalwohnungen vorstellen, sagt Schultz. Wenn nicht, sei auch ein Abriss und eine Erweiterung der Klinik in Richtung Norden eine Option. (Christoph Schnitzer)

