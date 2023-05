Erdogan oder Kilicdaroglu: So blicken türkischstämmige Tölzer auf die Präsidentschaftswahl

Von: Andreas Steppan

Auch die in Deutschland lebenden Türken sind nun aufgerufen, sich an der Stichwahl um das Amt des türkischen Präsidenten zu beteiligen. (Symbolfoto) © dpa

Die Präsidentschaftswahl in der Türkei wird auch unter den türkischstämmigen Tölzern mit Spannung verfolgt – aus recht unterschiedlichen Blickwinkeln.

Bad Tölz – Seit Montagnachmittag ist es offiziell bestätigt: Im Rennen um die Präsidentschaft in der Türkei muss sich Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan am 28. Mai einer Stichwahl gegen den Herausforderer der Opposition, Kemal Kilicdaroglu, stellen. Auch unter türkischstämmigen Tölzern gibt es Anhänger beider Lager.

Viele Türken in Bad Tölz unterstützen Erdogan

In der Tölzer Moschee an der Säggasse treffen sich „überwiegend Gleichgesinnte“, nämlich Unterstützer Erdogans, berichtet der Vorsitzende des Moscheevereins, Memduh Killik. Er könne vergleichen, wie es in der Türkei vor Erdogans Amtsantritt 2002 ausgesehen habe und was sich seither zum Guten verändert habe, sagt er: „Was zum Beispiel das Gesundheitswesen, die Schulen, Krankenhäuser und Straßen angeht, hat Erdogan sehr viel für die Türkei geleistet“, sagt Killik. Im Falle eines Machtwechsels hingegen befürchtet der Tölzer, dass „die Türkei auseinanderbrechen könnte“.

Die oft geäußerte Kritik, die Türkei entwickle sich unter Erdogan in Richtung einer Autokratie, weist Killik zurück. „Bis 2002 konnten Frauen mit Kopftuch nicht an Schul- oder Uniabschlussfeiern teilnehmen – heute schon“, sagt er.

Ehemalige Landratskandidatin wünscht sich Sieg für Kilicdaroglu

Ganz anders beurteilt die türkischstämmige Tölzerin Filiz Cetin die Lage. Sie kandidierte 2020 für die SPD um das Amt der Landrätin. Die Präsidentschaftswahl in der Türkei ist aus ihrer Sicht eine „Wahl der Hoffnung“. In einem Machtwechsel sieht die Politikerin die einzige Chance, „wieder demokratische Strukturen in der Türkei hinzubekommen“. Cetin würde sich einen Sieg Kilicdaroglus auch für die politisch Gefangenen in der Türkei wünschen, wie etwa den seit Jahren inhaftierten prokurdischen Politiker Selahattin Demirtas. „Es wäre tragisch, wenn sie ihre Chance, da wieder lebend herauszukommen, verpassen würden.“

Cetin vermutet nach eigenen Worten „stark“, dass das gute Ergebnis für den amtierenden Präsidenten durch Manipulation zustande gekommen sei, da Umfragen vor der Wahl noch etwas ganz anderes besagt hätten. Mit Blick auf die Stichwahl aber sagt sie: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“

„In der Türkei gibt es Freiheit“

Da Filiz Cetin deutsche Staatsangehörige ist, kann sie ihre Stimme bei der türkischen Wahl nicht abgeben. Anders ist es bei der gebürtigen Tölzerin Döne Tasdelen. Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl machte sie von ihrem Wahlrecht aber keinen Gebrauch, berichtet die vielfältig sozial engagierte Tölzerin. „Ich hatte diesmal kein klares Meinungsbild“, erklärt sie. Die Türkei durchlaufe wirtschaftlich schwierige Zeiten und habe gerade eine schwere Erdbeben-Katastrophe hinter sich. In der türkischen Politik gebe es vieles, was sie unterstütze, „aber wenn etwas nicht läuft, kann man es auch sagen“. Könnte sie sich etwas wünschen, dann wäre es, dass sich Erdogan und Kilicdaroglu auf einen „Mittelweg“ einigen.

Döne Tasdelen bezeichnet sich als „liberalen Menschen“, der sich „Freiheit für jeden“ wünsche. Gleichzeitig möchte sie klarstellen: „In der Türkei gibt es Freiheit, und es ist ein demokratisches Land, auch wenn das oft anders gesehen wird.“ Bei der Stichwahl werde sie sich auf jeden Fall für einen der Kandidaten entscheiden und ihre Stimme abgeben.

Wahlkampf in der Türkei sorgte in Bad Tölz nicht für Streit

Diplomatisch äußert sich Fatih Simsek zur Wahl. Der Tölzer, der kürzlich ein türkisch-bayerisches Fastenbrechen im Pfarrsaal am Schulgraben organisierte, ist in der Türkei geboren, hat aber seit 2019 die deutsche Staatsangehörigkeit und kann daher nicht mitwählen. Die Wahl beweist für ihn, „dass es in der Türkei eine Demokratie gibt – Gott sei Dank“. Dass die Opposition keine Mehrheit errang, liegt aus seiner Sicht daran, dass sie im Wahlkampf „schlecht gearbeitet“ habe und nicht die Themen angesprochen habe, die den Menschen wichtig sind. Wie das türkische Volk abgestimmt habe, das respektiere er. Und wer immer die Stichwahl gewinne, „dem wünsche ich viel Erfolg“.

Worin die Tölzer Türken übereinstimmen: Vor Ort habe der hitzige Wahlkampf unter ihnen für Diskussionen, aber nicht für Streit und Spannungen gesorgt: „Jeder Mensch hat seine eigene Meinung, und das ist zu akzeptieren“, sagt Killik.

