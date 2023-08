Bewohner von Asylunterkunft sorgen für Tumult vor Polizeiinspektion: Zwölf Streifenwagen im Einsatz

Die Leichtbauhallen neben dem Landratsamt bieten Platz für 128 Geflüchtete. © PRöhl

Ein Streit in der neuen Asyl-Unterkunft auf der Flinthöhe eskalierte. In der Folge zog eine randalierende Gruppe zur nahen Polizeiinspektion

Bad Tölz - Am Samstag gegen Mitternacht kam es nach Angaben der Polizei in der neuen Asylunterkunft am Prof.-Max-Lange-Platz auf der Flinthöhe zu einer Streitigkeit zwischen einem Bewohner und dem Sicherheitsdienst. Dabei ging es um die Hausordnung. Da der Betroffene die anderen Bewohner aufstachelte und sich diese solidarisierten, schaukelte sich die Situation auf und es kam im weiteren Verlauf zu einem Pfeffersprayeinsatz des Sicherheitsdienstes.

Streit in Asylunterkunft: Aufgebrachte Bewohner ziehen zur nahegelegenen Polizeiinspektion

Damit war das Ganze aber noch nicht beendet. „Um ihrer Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen, zogen viele der Bewohner zur nahe gelegenen Polizeiinspektion und forderten Einlass“, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Um dieser Forderung weiteren Nachdruck zu verleihen, schlugen sie gegen die Fenster der Inspektion. Da die Beamten befürchteten, dass es durch das aufgebrachte Verhalten auch zu Gewalttätigkeiten kommen könnte, wurden Unterstützungskräfte von anderen Inspektionen angefordert.

Bad Tölz: Hauptaggressoren werden noch in der Nacht verlegt

Am Ende waren mehr als 12 Polizeistreifen auf der Flinthöhe im Einsatz und konnten zusammen mit dem Sicherheitsdienst die Lage vor Ort befrieden. Die sechs Hauptaggressoren, laut Polizei allesamt türkische Staatsangehörige, wurden noch in der Nacht nach Anordnung des Landratsamtes in andere Unterkünfte gebracht.

Mehrere Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und ein Bewohner werden verletzt

Mehrere Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurden bei dem Tumult verletzt, ein Bewohner der Unterkunft erlitt eine Augenreizung.

Die Leichtbauhallen direkt neben dem Landratsamt werden seit Anfang Juli mit Geflüchteten belegt. Derzeit sind etwa die Hälfte der 128 Plätze vergeben. (va)

