Turbulent, aber erfolgreich: Raiffeisenbank im Oberland legt Geschäftsbericht vor

Von: Christiane Mühlbauer

Freuen sich über das solide Ergebnis: Hansjörg Hegele (Mi., Vorstandsvorsitzender) mit den beiden Vorständen Manfred Klaar (re.) und Manfred Gasteiger (li.). Vorstand Johannes Paul war krankheitsbedingt verhindert. Der Geschäftsbereich der Bank umfasst weite Teile des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen sowie Miesbach. © pröhl

Mit zufriedenen Gesichtern stellte das Vorstandsteam der Raiffeisenbank im Oberland am Dienstag in der Hauptstelle in Bad Tölz die Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 vor. „Es war ein turbulentes, aber wirtschaftlich erfolgreiches Jahr“, sagte der Vorstandsvorsitzende Hansjörg Hegele.

Bad Tölz-Wolfratshausen/Miesbach – Das Kreditgeschäft befindet sich weiterhin auf hohem Niveau. Am Stichtag 31. Dezember 2022 waren 1,23 Milliarden Euro an Kunden verliehen. Das ist eine Steigerung von neun Prozent. Hegele zufolge wurden 1085 Kreditanträge gestellt und bewilligt. „Eine Kreditklemme spüren die Kunden bei uns nicht“, sagte Hegele.

Wirtschaftlich nahezu gleich hoch sind die Kundeneinlagen. Sie betrugen zum Stichtag 1,21 Milliarden Euro. Hier verzeichnete die Bank ein Plus von fast zehn Prozent. Dass das Wachstum der Kundeneinlagen über dem Kreditwachstum liegt, ist für Vorstandsmitglied Manfred Gasteiger „das Optimum einer Genossenschaftsbank“.

Sehr erfreulich ist auch die Umsatzentwicklung in den drei Warenhäusern in Lenggries, Thanning und Warngau. Er wurde um elf Prozent gesteigert und lag 2022 bei 40,4 Millionen Euro. Ein Teil sei freilich auch den gestiegenen Preisen geschuldet, sagte Gasteiger. Zum Vergleich: 2020 lag der Umsatz noch bei 33 Millionen Euro.

Investitionen ins Personal sollen Zukunft der Geschäftsstellen sichern Die Raiffeisenbank im Oberland unterhält derzeit 14 Geschäftsstellen, die mit Personal besetzt sind. Daran soll sich auch nichts ändern – sofern sich an der Personalsituation nichts ändere, sagten die Vorstände. Allerdings sei es zunehmend schwieriger, Fachpersonal zu finden. Die Bank wirbt um Quereinsteiger und lockt unter anderem mit familienfreundlichen Arbeitszeiten. Damit sollen vor allem Frauen angesprochen werden, die nach der Babypause wieder einsteigen wollen. Allerdings ändere auch die Digitalisierung das Kundenverhalten. „Der Trend geht zum Online-Konto“, sagte Manfred Klaar.

Im Warencenter Thanning läuft derzeit ein Pilotprojekt mit einer 4-Tage-Woche für die Mitarbeiter, geöffnet ist aber sechs Tage in der Woche. „Das macht die Planung nicht immer leicht, zum Beispiel, wenn in der Urlaubszeit auch noch Mitarbeiter krank werden“, sagte Manfred Gasteiger. Bei der Bank sind derzeit 336 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, davon 140 in Teilzeit. Zudem gibt es 15 Auszubildende. Auch diese zu gewinnen, sei nicht leicht, sagten die Vorstände. Es gibt Kooperationen mit Real- und Fachoberschule, um Schülerpraktikanten zu gewinnen. „Der Bankberuf ist ja recht vielseitig“, warb Gasteiger. Die Bank lasse sich für alle Mitarbeitenden die Fortbildungsmaßnahmen einiges kosten, im vergangenen Jahr rund 400 000 Euro.

Bilanzgewinn ist gesunken

Für das Vorstandsteam ist es zu verschmerzen, dass der Bilanzgewinn hingegen gesunken ist, nämlich von 1,2 Millionen auf 851 000 Euro. Hintergrund sei die Zinswende, die kurzfristig negative Auswirkungen auf die Bilanz habe, erklärte Hegele. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere seien gefallen, dies müsse in der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt werden. Deshalb sei ein vorübergehender Abschreibungsbedarf bei den Wertpapieren der Liquiditätsreserve in Höhe von knapp fünf Millionen Euro entstanden, der steuerrechtlich weitestgehend nicht ansetzbar sei. Schlaflose Nächte hätten sie deshalb aber nicht, beteuerten die drei Vorstandsmitglieder, denn die Wertpapiere werden bei Fälligkeit zu 100 Prozent zurückbezahlt. „Und bei der Bonität der Emittenten sehen wir keine Gefahr“, sagte Hegele.

An der Dividende für die Mitglieder wird nicht gerüttelt

An der Ausschüttung der Dividende wird die Bank jedenfalls nicht rütteln. Die derzeit 19 726 Mitglieder erhalten zwei Prozent, das sind insgesamt fast 551 000 Euro. „Die Mitglieder haben also keine Einbußen aufgrund der wirtschaftlichen Situation“, sagte Gasteiger.

Nicht in Erfüllung ging das Ziel der Bank, 2022 die Mitgliederzahl von 20 000 zu knacken. Zwar seien 786 neue hinzugekommen, sagte Manfred Klaar, aber 469 durch Umzug oder Tod ausgeschieden. Die Vorstände hoffen, die Marke in diesem Jahr zu erreichen, und zwar mit einem bundesweiten Bonusprogramm. Start ist vermutlich im Herbst. Trotzdem gehöre man weiterhin zu den „zwei, drei größten Personenvertretungen in der Region“, so Klaar. Bei 115 000 Einwohnern im Geschäftsgebiet und fast 50 000 Kunden habe man also eine Kundenreichweite von fast 50 Prozent, ergänzte Gasteiger.

Ausgaben für Spenden und Sponsoring erhöht

Die Genossenschaftsbank erhöhte 2022 ihr Engagement in Form von Spenden und Sponsoring. Die Gesamtsumme belief sich auf rund 160 000 Euro. Das Geld ging unter anderem an die Tafeln in Tölz und Miesbach. Zudem wurden 27 Hochbeete für Kindergärten und soziale Einrichtungen finanziert. Als verlässlicher Partner will die Bank weiterhin im Amateursport verankert sein. Die Beteiligung am bundesweiten Programm „Sterne des Sports“ wird es heuer zum zehnten Mal geben. Unterstützt werden auch die Wintersport-Veranstaltung wie der „Raiffeisen Cup“ beziehungsweise die Lauf-Serie „Raiffeisen-Oberland-Challenge“.

