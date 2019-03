Typisierungsaktion: Mit wenig Aufwand Menschenleben retten

An der Tölzer FOS/BOS gibt es heute eine Typisierungsaktion. Wer mitmacht, kann zum Lebensretter werden.

Bad Tölz– Wer an Blutkrebs leidet, hat ohne Knochenmarkspende oft kaum eine Überlebenschance. Den passenden Spender zu finden, ist schwierig. Doch die Chancen steigen, je mehr Menschen sich typisieren lassen. Die Chance dazu haben an diesem Mittwoch die Schüler der Tölzer Fach- und Berufsoberschule (FOS/BOS). Deutsch-, Geschichte- und Sozialkundelehrer Holger Macht initiiert die Typisierungsaktion – genauso wie vor drei Jahren. Damals gaben 320 Schüler für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) Speichelproben ab, um vielleicht später ein Menschenleben zu retten. Auf einen ähnlichen Erfolg hofft Macht an diesem Mittwoch.

Herr Macht, wie kam die Idee zum Schul-Projekt?

Ich habe mich vor 28 Jahren selbst entschieden, mich typisieren zu lassen. Ein Spendenaufruf ging mir damals recht nahe. Vor drei Jahren schlug ich vor, das auch für die Schüler anzubieten.

Warum ist Ihnen die Typisierungsaktion wichtig?

Weil man damit ohne großen Aufwand Menschenleben retten kann. Bei der Aktion vor drei Jahren hatten sich 320 Schüler gemeldet – und tatsächlich konnten zwei dieser Schüler bis jetzt schon ein Leben retten.

Warum ist es so schwierig, passende Spender zu finden?

Die Stammzellen von Spender und Empfänger müssen zusammenpassen, das ist recht selten. Normalerweise ist die Quote 1 zu 20 000. Da ist es schon großartig, dass unsere Schüler gleich zwei Mal zum Zug kamen.

Wie läuft der Typisierungstag in der FOS/BOS?

Gegen 9 Uhr werden wir mit Informationen und einem Referenten der DKMS beginnen. Dann nehmen einige Schüler in Nebenräumen der Aula von ihren Mitschülern mittels Wattestäbchen von der Mundschleimhaut die Proben und füllen Fragebögen aus. Schüler, die sich registriert haben, können später aber immer noch jederzeit sagen: Ich will doch nicht spenden.

Was passiert, wenn man als Spender in Frage kommt?

Die Erst-Typisierung mit dem Wattestäbchen gibt nur eine grobe Einordnung. Danach gibt es zwei weitere Stufen: Wenn Sie für eine Spende in Frage kommen, werden Sie gebeten, sich bei Ihrem Hausarzt Blut abnehmen zu lassen. Bestätigt die Blutprobe die Eignung, gibt es zwei Möglichkeiten der Knochenmarkspende: Traditionell wird das Knochenmark aus dem Oberschenkel- oder dem Beckenknochen entnommen. Seit einigen Jahren gibt es aber auch die Möglichkeit, das Blut des Spenders mit Stammzellen anzureichern und dann einfach das Blut zu nehmen. Das läuft dann wie eine normale Blutspende ab.

Vielen Menschen macht die Knochenmarkspende Angst. Warum?

Das liegt am Mythos, dass die Spende aus dem Rückenmark entnommen wird. Schüler fragen immer wieder, ob man davon querschnittsgelähmt werden kann. Aber Knochen- und Rückenmark sind zweierlei. Das aus Becken- oder Oberschenkelknochen mittels Injektionsspritze entnommene Mark wächst innerhalb von zwei Wochen nach.

Tut das weh?

Nach der Entnahme können leichte Zugschmerzen auftreten. Aber nichts Tragisches.

Auch interessant: „The Voice Kids“: Nils (10) aus Bad Tölz verzaubert die Jury mit Michael Jackson und Wirtsleute mit Herzblut meistern ihre erste Saison auf der Florianshütte am Brauneck