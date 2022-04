Über 1400 Geflüchtete aus der Ukraine in Bad Tölz-Wolfratshausen aufgenommen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Viele Menschen flüchten seit Ende Februar aus der Ukraine vor dem verheerenden Krieg. 1404 Geflüchtete sind bereits am Landkreis angekommen. © Christoph Soeder/dpa

Seit dem Beginn von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine sind mittlerweile 1404 Geflüchtete im Landkreis untergebracht. Unter ihnen sind zirka 350 Kinder im schulpflichtigen Alter.

Bad Tölz-Wolfratshausen – 1404 Geflüchtete aus der Ukraine sind – Stand: Mittwoch – im Landkreis untergebracht. „Zirka 60 mehr wurden hier registriert, sind aber zwischenzeitlich weitergezogen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Nach wie vor seien viele Schulkinder unter den Eingereisten. Rund 350 Mädchen und Buben zwischen sechs und 16 Jahren wurden im Ausländeramt erfasst, 126 von ihnen sind laut dem staatlichen Schulamt bereits an einer Grund- oder weiterführenden Schule gemeldet.

Erste Willkommensgruppen laufen

Um den Kindern etwas Struktur im Alltag zu vermitteln, wurden bislang drei pädagogische Willkommensgruppen geschaffen. Bereits vor den Ferien hatten Kinder an der Franz-Marc-Schule in Kochel am See, an der Karl-Lederer-Grundschule in Geretsried und an der Grundschule im Lettenholz in Bad Tölz die Gruppen besucht, nächste Woche soll eine weitere an der Grundschule am Wolfratshauser Hammerschmiedweg starten. Im Bereich der Sekundarstufe 1 werden pädagogische Willkommensgruppen an der Realschule Bad Tölz, am Gymnasium Geretsried und an der Mittelschule Waldram eingerichtet. Erstere und Letztere starten voraussichtlich kommende Woche. „Erfreulicherweise wurden bereits erste pädagogische Betreuungskräfte gefunden, dennoch bleibt die größte Herausforderung, Personal zu gewinnen“, so das Landratsamt.

Niedermaier: „Große Familienverbände unterzubringen, wird zunehmend schwieriger.“

„Relativ unverändert ist die Situation in den Erstanlaufstellen in Geretsried und Bad Tölz“, berichtet Landrat Josef Niedermaier. „Immer wieder können zwar Menschen in privaten Wohnraum weitervermittelt werden, große Familienverbände unterzubringen, wird aber zunehmend schwieriger.“ In Kürze werden laut Landratsamt auch in Wolfratshausen in der Mehrzweckhalle Geflüchtete unterkommen.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.