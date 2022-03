„Über uns schwebt ein großes Fragezeichen“ - Unsichere Zukunft der Testzentren

Von: Elena Royer

Teilen

Ob es im April weiterhin kostenlose Corona-Schnelltests gibt, ist aktuell unklar. © DPA

Bis Ende März soll es sie noch geben – die kostenlosen Corona-Schnelltests. Dann läuft die Testverordnung aus. Wie es danach weitergeht, ist nach derzeitigem Stand noch nicht klar. Auch die Testzentren im Landkreis hängen noch in der Luft.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Über uns allen schwebt ein großes Fragezeichen“, sagt Apotheker Andreas Heinrich. Er versteht jede Teststation, die dieses Auf und Ab nicht mehr mitmacht. „Die Planungssicherheit ist einfach bei Null.“ Heinrich vermutet aber, dass es die Tests noch über die Osterferien geben wird, da Hotelgäste nach aktuellem Stand einen 3G-Nachweis benötigen. Danach erwartet er, dass es „scheibchenweise, Monat für Monat“ immer so weitergehen wird. Sollten die Tests bleiben, will Heinrich neben seinen beiden Teststellen im Tölzer Vitalzentrum und in der St.-Jakobus- Apotheke in Lenggries auch das Testhäuschen am Isarkai in Bad Tölz wieder öffnen. „Das war zu, weil sämtliche Mitarbeiter positiv waren“, erklärt Heinrich. „Aber für Feriengäste ist das ein guter, zentraler Anlaufpunkt.“

Bürgertestnachfrage „überschaubar“

Aktuell sei die Nachfrage nach Tests bei ihm überschaubar. „Es ist wesentlich weniger als vor 14 Tagen, aber wir wissen nicht, was nach Ostern ist.“ Zu der ungewissen Situation kommt die psychische Belastung. „Das Klima an unseren Teststationen wird sichtlich rauer, das Zwischenmenschliche bleibt auf der Strecke“, so der Apotheker. „Weder ich noch meine Mitarbeiter können etwas dafür, da kann man freundlich bleiben.“ Dennoch: „Es gibt auch viel Lob, davon zehrt man dann.“

Der Gaißacher Apotheker Christopher Hummel bestätigt: „Es ist kein Job, bei dem man sich viele Freunde macht.“ Besonders undankbar sei die Aufgabe, wenn sich Menschen aus der Quarantäne testen wollten und der Test dann trotzdem noch anschlage. „Die fallen oft aus allen Wolken“, so Hummel. „Die meisten sind aber dankbar und honorieren unsere Arbeit.“ Er vermutet, dass die Coronatests eingestellt werden, weil in vielen Bereichen schon jetzt keine mehr benötigt werden. Hummel stellt aber auch klar: „So lange wir gebraucht werden, sind wir da. Wir werden uns dem Bedarf entsprechend anpassen. Eventuell werden wir dann weniger Stunden öffnen.“ Schon jetzt variiert die Nachfrage an seiner Teststation in der Michaeli-Apotheke in Gaißach extrem. „Mal kommen 30 oder 40 Personen in der Stunde, dann wieder keiner.“ Seine Kunden können aber weiterhin auf ihn zählen. „Wir stehen parat – mal sehen, was kommt.“

Solange Bedarf besteht, will Tölzer Apotheker weitermachen

Ähnlich handhabt es Panagiotis Zormpas bei seiner Teststation am Neuen Platz in Geretsried. „Je nachdem, ob dann in Krankenhäusern oder Pflegeheimen weiterhin Tests benötigt werden, wollen wir unseren Service weiter anbieten. Wir sind sehr flexibel, und das kommt bei den Leuten gut an.“ Nach dem Bedarf an Tests will sich auch Apotheker Josef Blickenberger richten. „So lange der besteht, machen wir in beiden Stationen weiter.“ Blickenberger testet in der Alten und Neuen Hofapotheke in Bad Tölz. „Ich finde, bei den hohen Infektionszahlen derzeit ist es notwendig, weiterhin zu testen. Viele Menschen benötigen dann auch eine Möglichkeit zum Freitesten.“ Blickenberger beobachtet, dass seine Kunden sehr kooperativ sind und froh über die Testmöglichkeit. „Am Anfang waren viele missmutig, aber mittlerweile weiß jeder damit zu leben.“

Unklarheit, wie es nach Testverordnung weiter geht

Bernd Morgenthaler, der gemeinsam mit seiner Frau in Wolfratshausen ein Testzentrum führt, hat bereits vom Gesundheitsamt die Information erhalten, dass seine Beauftragung zum 31. März endet. „Sollte es doch weitergehen, bräuchten wir zwei Tage Vorlauf, um weitere Tests zu beschaffen.“ Derzeit herrscht ein hohes Aufkommen an Kunden bei Morgenthaler, da die Teststation in der Loisachpassage geschlossen hat. „Dadurch haben wir fast das Doppelte an Testungen.“ Wie es mit den Coronatests auf der Tölzer Flinthöhe weiter gehen soll, ist ebenfalls unklar. „Wir haben noch keine Hinweise dazu, wie es mit der Testverordnung weitergeht“, lautet die Antwort aus dem Landratsamt. „Bis zum 2. April bleibt erst einmal alles beim Alten.“

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.