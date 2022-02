Übergriff nach dem Tauchkurs: 58-Jähriger wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt

Teilen

In einem Fall von sexuellem Missbrauch hatte Justitia zu entscheiden. © dpa

Wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Tateinheit mit sexuellem Übergriff stand nun ein 58-Jähriger in Wolfratshausen vor Gericht. Der Mann wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Nach einem Tauchgang saßen eine Schülerin (13) und ihr Tauchlehrer (58) vor dessen Wohnmobil beieinander. Dabei legte der Mann den Arm um das Mädchen und streichelte ihr über die bekleidete Brust. Nun verurteilte das Amtsgericht Wolfratshausen den 58-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Tateinheit mit sexuellem Übergriff zu acht Monaten Gefängnis auf Bewährung.

Angeklagte versucht, Vorfall als Versehen darzustellen

Vor Gericht war der Angeklagte zunächst bemüht, den Vorfall, der sich am 11. April vorigen Jahres ereignet hatte, als Versehen erscheinen zu lassen. An jenem Tag habe das Mädchen von verschiedenen Problemen in der Schule und in der Familie berichtet und sich dabei extrem hineingesteigert. „Ich hatte Angst, dass sie hyperventiliert“, sagte der Beschuldigte. Deshalb habe er versucht, sie zu trösten. Damit sei er überfordert gewesen. Womöglich habe er dabei versehentlich das Mädchen an der Brust berührt. Er beteuerte: „Es war keine bösartige Absicht.“

58-Jähriger erklärt, dass die 13-Jährige schon früher „sehr anhänglich“ gewesen sei

Auf Nachfragen des Gerichts erklärte der 58-Jährige, dass die Schülerin schon in der Vergangenheit „sehr anhänglich“ gewesen sei. „Sie und ihre Freundin haben an mir geklebt. Das war mir unangenehm“, erläuterte er. Deshalb habe er seine Trainertätigkeit schon im Jahr 2019 reduziert, um den Kontakt einzuschränken. Auf die Frage der Richterin, ob er privat Kontakt zu der 13-Jährigen gesucht habe, antwortete er: „Nein, aber sie war sehr kommunikativ, hat ständig Bilder geschickt, mich ständig informiert.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Chatverlauf der beiden zeichnet ein andere Bild

Das stimmte nur zur Hälfte. Im Chatverlauf der beiden stellte die Richterin fest, dass der Mann 81-, das Mädchen aber nur 58-mal Kontakt gesucht habe. Die versandten Nachrichten ließen den Angeklagten in einem anderen Licht erscheinen. „Ich drück dich gaaanz fest“, schrieb der Mann dem Mädchen. Die Tatsache, dass es „noch sooo lange“ dauere bis zum Wiedersehen, garnierte er mit tränenreichen Smileys. „Ich habe schon Bauchkribbeln.“ Wenige Tage nach dem angeklagten Vorfall lautete seine Nachricht an die 13-Jährige „Ti amo – ich liebe dich“.

Mit der Liebeserklärung „definitiv eine Grenze überschritten“

„An dem Punkt ist definitiv eine Grenze überschritten“, hielt Richterin Friederike Kirschstein-Freund dem Angeklagten vor. Dieser begründete seine beharrlichen Kontaktversuche, die auch zu diversen Treffen führten, mit Sorgen um den psychischen Zustand der 13-Jährigen. „Ich wollte sie schützen.“

Bevor die geladenen Zeugen aussagen konnten, zogen sich Richterin, Staatsanwältin und Verteidiger zu einem Rechtsgespräch zurück. Das Ergebnis: Für den Fall, dass der Angeklagte ein „qualifiziertes Geständnis“ ablegen würde, stellte das Gericht ihm eine Bewährungsstrafe in Aussicht. Schließlich gestand der Mann, er habe die Schülerin „wahnsinnig gern und auch Gefühle für sie“. Im Nachhinein tue es ihm „wahnsinnig leid, was passiert ist“.

Bewährungsstrafe, Schmerzensgeld und ein Kontaktverbot

Das Gericht hielt dem Angeklagten zugute, dass es ihm „nicht in erster Linie um sexuellen Kontakt ging“. Aber: „Die Art und Weise ist völlig unangemessen. Das geht gar nicht“, betonte Kirschstein-Freund. „Sie haben das Mädchen regelrecht bedrängt und ihr Vertrauen massiv missbraucht.“ Allerdings erwarte sie auch nicht, dass dem Angeklagten so etwas noch mal passiere. Die Freiheitsstrafe von acht Monaten setzte sie für drei Jahre zur Bewährung aus. Außerdem muss der Mann 1500 Euro Schmerzensgeld an die Geschädigte zahlen und jeglichen Kontakt zu dem Mädchen und dessen Familie unterlassen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie hier.