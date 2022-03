Überholt trotz Gegenverkehr: Unbekannter bringt junge Autofahrer in lebensgefährliche Situation

Von: Christiane Mühlbauer

Die Tölzer Polizei sucht den Fahrer eines weißen Pritschenwagens der Marke Ford. © Friso Gentsch

Auf der Kreisstraße zwischen Königsdorf und Tölz hätte sich am Freitagnachmittag fast ein schwerer Unfall ereignet. Jetzt sucht die Polizei nach dem Fahrer eines weißen Pritschenwagens.

Bad Tölz/Königsdorf - Das hätte auch schlimm enden können: Wie die Tölzer Polizei berichtet, ist es auf der Töl 7 von Königsdorf nach Bad Tölz am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr beinahe zu einem schweren Unfall gekommen. Laut Pressebericht war eine 17-Jährige mit ihrem Leichtkraftfahrzeug auf dem Weg Richtung Tölz, als sie trotz Gegenverkehr von einem Transporter überholt wurde. Wie die junge Frau und ihr Begleiter im Fahrzeug der Polizei berichteten, befanden sich die drei Autos während des Überholvorgangs auf gleicher Höhe nebeneinander.

Weißer Pritschenwagen gesucht

Der Fahrer des Transporters ist nicht bekannt. Er streifte den linken Außenspiegel am Fahrzeug der 17-Jährigen und fuhr weiter in Richtung Bad Tölz. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich wahrscheinlich um einen Pritschenwagen der Marke Fiat mit weißer Fahrerkabine. An der Beifahrertüre war eine Aufschrift in oranger Farbe angebracht. Hinweise bitte an die Polizei Bad Tölz unter Telefon 0 80 41/76 10 60. Der Schaden am Außenspiegel liegt bei rund 100 Euro.

