Überrannt von den Besuchern: 1. Tölzer Food-Art-Festival lockt die Massen

Menschenmassen strömten zum 1. Tölzer Food-Art-Festival in den Franziskanergarten. Sie durften sich nicht nur über das kulinarische Angebot freuen, sondern erlebten auch faszinierende Shows.

Bad Tölz – Was für eine Premiere für das Tölzer Food-Art-Festival: Die Besucher-Resonanz übertraf die kühnsten Erwartungen der Organisatoren. Zwei Tage lang drängten sich die Menschenmassen im idyllischen Franziskanergarten – sehr zur Freude von Axel Berger, der für den künstlerischen Teil zuständig war: „Ich bin mega, mega happy, wie das rausgegangen ist.“

Nur bei der Getränkeversorgung wurde zu vorsichtig kalkuliert

Kulinarisch kam an den beiden Festival-Tagen wohl jeder auf seine Kosten. An den Imbissständen gab es unter anderem Pommes und Crèpes, Langos und Wok-Gerichte, Burger und Schnitzelsemmeln. Etwas zu vorsichtig hatten die Organisatoren allerdings bei der Getränke-Versorgung kalkuliert. Obwohl sich die drei jungen Frauen am Getränkestand redlich mühten, hatten sie keine Chance, all die durstigen Tölzer in einem akzeptablen Zeitraum mit Getränken zu versorgen, die Warteschlange zog sich meist durch den halben Franziskanergarten. „Wenn man sein Getränk bekommen hat, müsste man sich im Grunde gleich wieder hinten anstellen“ meinte ein Tölzer.

Rappelvoll mit Besuchern war am Wochenende der Tölzer Franziskanergarten, der sich als hervorragender Veranstaltungsort erwies. © Patrick Staar

„Die Akrobatik, die Feuer-Show, die Stimmung – alles brutal gut und sehr schön.“

Die Festival-Besucher nahmen’s gelassen, insgesamt überwogen die positiven Eindrücke bei Weitem. „Ich bin normalerweise kein Fan von solchen Menschenmassen“, sagte die Holzkirchnerin Susanne Schindler. „Aber das Unterhaltungsprogramm ist überraschend gut.“ Der kulinarische Höhepunkt waren für die 41-Jährige die „Chili Cheese Fries“: „Die sind zum Reinsetzen.“ Den bisweilen langen Wartezeiten konnte sie auch was Positives abgewinnen: „Da hat man wenigstens Zeit zum Ratschen.“ Hellauf begeistert war auch Wolfgang Jani: „Die Akrobatik, die Feuer-Show, die Stimmung – alles brutal gut und sehr schön.“ Nach der langen coronabedingten Pause hätten die Menschen nun Sehnsucht danach, gemeinsam zu feiern.

Für Jeden was dabei: An 26 Imbissbuden gab es Gerichte für jeden Geschmack – unter anderem Burger. © Patrick Staar

Außergewöhnliches Rahmenprogramm begeistert die Besucher

Außergewöhnlich wurde das Festival durch das Rahmenprogramm. Professionelle Betreuer bastelten mit den Kindern Mini-Flöße – die Größeren durften die Flöße kleben, die kleineren die Segel bemalen. Die Band „Double Drums“ bot hinter der Bühne ein Mitmach-Konzert für Familien an: „Die Mama ist glücklich, der Papa ist glücklich, die Kinder sind glücklich – da bleiben die Leute auch sitzen“, erläuterte Axel Berger das Konzept.

Spektakuläre Show am Samstagabend

Der Höhepunkt des Wochenendes war die spektakuläre Show am Samstagabend: Das Duo „Frantastica“ spazierte in Vogel-Kostümen auf Stelzen über die Bühne, Luft-Akrobatin Simone Haitinga schwebte als „Spiegelballerina“ an Seilen befestigt hoch über dem Publikum, Sebastian Schwarzenberger brillierte an der Gitarre mit überwiegend selbst komponierter fantastischer Musik, Marcus Ottschowski spielte auf dem Saiteninstrument „Kora“, während Berger als „mürrischer Doktor Celsius“ mit Feuerbällen und Feuerstangen über die Bühne wirbelte. In Summe ein atemberaubendes Spektakel.

Organisator ist vollauf zufrieden

„Es ist uns gelungen, die besten Leute aus unserem Künstler-Netzwerk zusammenzuziehen“, sagt Berger. „Das schöne Wetter hat sein Übriges getan.“ Den ganzen Tag über seien ihm Menschen „mit einem Riesen-Lächeln“ im Gesicht begegnet.

Dass so viele Besucher in den Franziskanergarten strömten, kam für ihn überraschend. Schließlich sei man aus Rücksicht auf andere Festivals wie die Rosentage und den „Tölzer Veg“ erst vor eineinhalb Wochen in die Werbung eingestiegen: „Aber dann hat das Ganze sehr steil Fahrt aufgenommen. Nach so einem Tag kann man nur rundum zufrieden sein.“