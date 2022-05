Übertrittszeugnisse im Tölzer Land: Extreme Anspannung

Von: Melina Staar

Übertrittszeugnisse gab es am Montag für Viertklässler an Bayerns Grundschulen. „Defizite sind offensichtlich“ Manchmal fließen auch Tränen © DPA

Für Bayerns Viertklässler war es am Montag soweit: Sie bekamen ihre Übertrittszeugnisse. Wie ist es diesem Jahrgang ergangen, der den größten Teil seiner Grundschulzeit unter Pandemiebedingungen erlebt hat?

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mit dem Übertrittszeugnis entscheidet sich nach der vierten Klasse in Bayern erstmals, in welche Richtung der weitere Schulweg führt. Zwar wird das System als sehr durchlässig bezeichnet, trotzdem stellt die vierte Klasse einen Einschnitt dar. In diesem Jahr nun erhielten jene Kinder ihre Übertrittszeugnisse, die seit Mitte der zweiten Klasse unter Pandemiebedingungen unterrichtet wurden: Da gab es lange Schulausfälle, Homeschooling und – im Fall einer eigenen Corona-Erkrankung – schließlich Quarantäne für Kinder und Familien. Wie haben Eltern diese Situation erlebt?

„Trotz der Schulausfälle haben die Lehrerinnen der zweiten und dritten Klasse ihr Bestes gegeben, um die Lerninhalte ausreichend zu vermitteln“, berichtet Caecilia Oponczewski. So sei, berichtet die vierfache Mutter aus Geretsried, fast täglich der persönliche Kontakt zu den Kindern gesucht worden. Dennoch sei das Homeschooling für die ganze Familie eine Belastung gewesen. „Die Eltern mussten als Lehrer und Prüfer fungieren, was schwerwiegende Folgen für das Eltern-Kind-Verhältnis mit sich brachte.“ Im Homeschooling habe vor allem die Herangehensweise an Aufgabenstellungen, bedingt durch geringen Kontakt zu Lehrern und Mitschülern, nicht vermittelt werden können. Dafür seien in dieser Zeit ausschließlich die Eltern verantwortlich gewesen. „Letztlich war unser Sohn dank unseres Einsatzes in der 3. Jahrgangsstufe für die 4. Klasse gut vorbereitet.“ Andere Eltern hätten diese Möglichkeiten nicht gehabt. Daher sei in der 4. Klasse ein deutlicher Leistungsabfall in der Klasse feststellbar gewesen. Inhalte und Leistungsnachweise seien dem geringen Niveau angepasst worden. „Es war für die Viertklässler dieses Jahr leichter, ausreichend gute Nachweise zu erbringen, als in den Jahren zuvor.“ Oponczewski fragt sich, ob man den Kindern damit einen Gefallen tue. Dass wegen Corona weniger Proben stattgefunden hätten, sei fragwürdig. „Denn damit werden die einzelnen Proben stärker gewichtet.“

„Sozialer Zusammenhalt der Klasse hat gelitten“

Auch habe der soziale Zusammenhalt innerhalb des Klassenverbands gelitten. Gerade auch die Angst, bei einem Test positiv zu sein oder von Mitschülern angepöbelt zu werden, wenn man die Maske angeblich nicht richtig aufgesetzt habe, seien „eine extreme Belastung gewesen“, berichtet Oponczewski.

„Absolut nicht“ gut vorbereitet auf die weiterführende Schule sieht Bernhard Sandner aus Geretsried sein Kind. „Die in nahezu zwei Jahren durch Homeschooling verursachten Defizite sind offensichtlich.“ So seien etwa in der vierten Klasse Übungen und Aufgaben aus der dritten Klasse wiederholt worden, um die Rückstände zumindest ein wenig aufzuholen. Extrem anstrengend für Eltern und Kinder seien die vergangenen Wochen und Monate gewesen. „Dies trifft noch mehr auf die Eltern aus dem nichtdeutschen Sprachraum zu. Für diese resultieren zweifellos deutliche Nachteile.“

Recht gut durch die turbulente Zeit gekommen ist das Kind einer Tölzerin. „Aber natürlich hat das Homeschooling seine Spuren hinterlassen“, berichtet die Mutter, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. So sei gerade die Lerndisziplin nicht immer vorhanden gewesen. „Wenn du als Mutter oder Vater dein Kind unterrichten musst, kommt es zu unguten Situationen.“ Die Lehrer hätten sich zwar stets sehr für die Schüler eingesetzt. „Aber ob es Lerndefizite gibt, wird man wohl erst in der fünften Klasse merken.“ Etliche Kinder seien gerade in diesem Schuljahr von Quarantänemaßnahmen betroffen gewesen und hätten in kürzester Zeit zahlreiche Proben nachschreiben müssen. „Das ist natürlich ein Wahnsinnsstress, besonders, wenn man weiß, dass es vielleicht genau auf diese nächste Note ankommt.“ So seien immer wieder in der Klasse bei Mitschülern die Tränen geflossen, wenn die ersehnte Note nicht erreicht worden sei. „Das tut mir wirklich weh, wenn ich so etwas höre.“

„Übertritt kommt in Bayern viel zu früh“

Entspannt lief der Montag hingegen an der Tölzer Montessorischule ab. Denn dort findet „nur selten“ ein Übertritt nach der vierten Jahrgangsstufe statt, wie Birgit Kobinger von der Schule berichtet. Im Normalfall besuchen die Kinder von der ersten bis zur zehnten Klasse die Schule und wechseln dann auf eine FOS oder ein Gymnasium. Übertrittszeugnisse gebe es daher im Regelfall nicht. „Die meisten Eltern haben diesen Termin gar nicht auf dem Schirm.“

Ein System ähnlich dem der Montessorischule fände auch Bernhard Sandner gerechter. „Der Übertritt kommt in Bayern viel zu früh.“ Im Gegensatz zu anderen Bundesländern müssten Eltern und Kinder eine wichtige Entscheidung zu einem Zeitpunkt treffen, an dem eigentlich noch völlig unklar sei, wie der weitere schulische Werdegang ablaufen könne. „Ein Übertritt nach der 6. Jahrgangsstufe wäre viel sinnvoller.“ Auch sollten in seinen Augen die Regelungen für den Probeunterricht überarbeitet werden. „Momentan ist der Eindruck nicht von der Hand zu weisen, dass die Anforderungen dieses Unterrichts lediglich als Instrument zur Ablehnung subjektiv lästiger, als weniger für weiterführende Schulen geeigneter Schüler betrachtet werden.“

Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) plädiert dafür, dass die Eltern beim Thema Übertritt mehr Entscheidungsverantwortung bekommen. Sandner findet dies gut: „Das ist unbedingt zu unterstützen.“ Denn Noten seien doch oft von der Tagesform oder der subjektiven Bewertung der Lehrer abhängig. „Sie geben nicht immer den tatsächlichen Leistungsstand des Kindes wieder.“

Als zweischneidiges Schwert sieht Oponczewski den BLLV-Vorstoß. „Die meisten Eltern werden wohl den Wunsch haben, ihr Kind auf das Gymnasium zu bringen.“ Auch wenn ein Notenschnitt nicht alle Facetten einer Persönlichkeit abbilden könne, „denke ich, dass die Einordnung in ein allgemeines Leistungsniveau, das ja schon so viel wie möglich abzubilden versucht, der einzig gerechte Weg ist, den weiteren Bildungsweg der Kinder einzuordnen“.

