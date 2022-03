Stille Mahnwache in der Tölzer Marktstraße für Frieden in der Ukraine

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Über 100 Menschen kamen zur Mahnwache am Winzerer. Stephan Nagel (li.) hatte dafür eigens ein Transparent gestaltet. © Krinner

Zu einer stillen Mahnwache am Tölzer Winzerer Denkmal für Frieden in der Ukraine kamen am Dienstagabend über 100 Menschen zusammen.

Bad Tölz – Papierblumen in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb haben einige Teilnehmer mit gebracht, andere halten brennende Kerzen oder eine Friedensfahne in Regenbogenfarben. Aber auch selbst gemachte Plakate mit dem Peace-Symbole oder der Aufschrift „Stoppt den Krieg“ sind bei der stillen Mahnwache am Winzerer-Denkmal in der Marktstraße zu sehen. Sandra Schönpflug und Thomas Maurer hatten dazu am Dienstagabend aufgerufen – und über 100 Menschen kamen.

Aus der Ferne für die Ukraine ein Zeichen setzen

Stephan Nagel hatte ein großes, selbst gemachtes Banner mitgebracht. Darauf eine Friedenstaube und die Aufschrift „Frieden und Freiheit“. Seitlich hängen blaue und gelbe Bänder. Ihm gehe es darum, „aus der Ferne für die Ukraine ein Zeichen zu setzen“, sagt der Tölzer, „für Demokratie, Frieden und Freiheit.“

Darum geht es auch Ursula Heigl, die in Gaißach lebt. „Wir finden, dass wir gerade als Familie mit kleinen Kindern ein Zeichen setzen sollten und uns solidarisch erklären wollen mit den armen Menschen in der Ukraine.“ Es seien „beängstigende Zeiten, die so von uns noch keiner erlebt hat“, ergänzte ihr Mann. Man stehe an einem Scheidepunkt, an dem sich „alles für die Zukunft verändern kann“. Für die Tölzer Stadträtin Johanna Pfund sind Solidaritätsbekundungen und andere Unterstützungsaktionen „eminent wichtig“. Der Krieg in der Ukraine, „zeigt mir ganz klar, was zählt im Leben und welches Glück wir haben, in einer Demokratie zu leben, frei handeln und reden zu können“. Sie hoffe, dass es gelingt, den Menschen in der Ukraine zu helfen.

Mahnwache soll dazu dienen, sich auszutauschen und über den Krieg zu reden

Die beiden Initiatoren Sandra Schönpflug und Thomas Maurer hielten ein großes Transparent mit der Aufschrift „Solidarität mit der Ukraine. Frieden in Europa“, Reden waren nicht vorgesehen. Es sei eine „stille Mahnwache“, hatte Schönpflug eingangs erklärt. 50 Teilnehmer hatten die Organisatoren erwartet, dass es am Ende mehr als doppelt so viele waren, fand Maurer „superklasse“. Viele Menschen seien ob der Eskalation in der Ukraine durch die russischen Angriffe tief betroffen und fassungslos. „Krieg ist das schlimmste überhaupt.“ Den Menschen die Möglichkeit zu geben, darüber zu reden, sich auszutauschen – auch dazu sollte die Mahnwache dienen, erklärte der Tölzer. „Viele fühlen sich hilflos und können nicht verstehen, wie es zu einem Krieg in Europa kommen konnte“, ergänzte Schönpflug.

Ob weitere Mahnwachen folgen, steht noch nicht fest

Ob die Mahnwache eine einmalige Aktion war oder ob weitere folgen, das stand am Dienstagabend noch nicht fest. Weiter gehen aber auf jeden Fall die Sammlungen von Hilfsgütern für die Geflüchteten – unter anderem beim Tölzer Montessoriverein. Ein erster Transporter mit Decken, Babynahrung, Medikamenten und anderem hat am Dienstagnachmittag das Verteilzentrum in Kömöro nahe der ungarisch-ukrainischen Grenze erreicht.

