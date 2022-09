Ukraine-Flüchtlinge im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen: „Die Gastfreundschaft hält weiterhin an“

Die Mehrzweckhalle in Wolfratshausen dient aktuell noch als Flüchtlingsunterkunft. Das Bild zeigt (v. li.) Vize-Bürgermeister Günther Eibl, Karsten Ludwig, Leiter des Fachbereichs Asylwesen am Landratsamt, und Landrat Josef Niedermaier kurz vor dem Bezug der Halle im Mai. Die Turnhallen in Geretsried und Bad Tölz wurden bereits oder werden demnächst zurückgegeben.

Ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn

Von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Der Krieg in der Ukraine tobt seit einem halben Jahr. Viele Menschen haben seitdem auch Zuflucht im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gefunden. Sabine Schmid, Pressesprecherin des Landratsamts, zieht auf Anfrage eine Zwischenbilanz:

Wie viele Menschen aus der Ukraine sind aktuell im Landkreis gemeldet? Wie hat sich das in den vergangenen Monaten verändert?

Sabine Schmid: Aktuell sind 1593 ukrainische Flüchtlinge im Landkreis gemeldet. Die Zahl hält sich konstant. Einige ukrainische Flüchtlinge verlassen den Landkreis, andere kommen.

Wie und wo sind die Menschen untergebracht? Was ist mit den Turnhallen?

Sabine Schmid: Der überwiegende Anteil der Menschen aus der Ukraine, ist nach unserem Sachstand privat, meist bei Familien untergebracht – hier gibt es jedoch eine Grauzone, da die Personen zwar registriert und somit in unsere Übersichten fließen, sich jedoch grundsätzlich frei in Europa aufhalten dürfen oder bereits wieder nach Hause in die Ukraine gegangen sind. Beispielsweise, um Familienmitglieder zu pflegen. Derzeit stellen wir als Asylwesen für über 500 Personen eine Unterkunft im Landkreis zur Verfügung. Die Unterbringung stellt sich nach wie vor dynamisch dar, da viele Menschen aus den privaten Unterkünften zu uns zurückkommen und diese untergebracht werden müssen, um Obdachlosigkeit zu vermeiden. Im Moment wird von ehemals drei Turnhallen nur noch die in Wolfratshausen betrieben. Die Turnhalle in Geretsried wurde bereits Anfang der Sommerferien zurückgegeben, die Turnhalle in Bad Tölz wird zum Ende der Sommerferien zurückgegeben.

Am Anfang gab es viele private Angebote, Menschen aufzunehmen. Gibt es diese Angebote immer noch oder ist nach einem halben Jahr die Gastfreundschaft erschöpft?

Sabine Schmid: Wir bedanken uns ausdrücklich für die solidarischen und engagierten Menschen hier im Landkreis. Die Gastfreundschaft hält weiterhin an. Dennoch können weitere Unterkunftsangebote eingereicht werden. Bevorzugt werden Wohnungsangebote mit einer längeren Nutzungsdauer. Wo und wie das gemeldet werden kann, ist auf www.lra-toelz.de/ukraine nachzulesen.

Wechsel zum Jobcenter hat „sehr gut funktioniert“

Seit 1. Juni fallen die Ukraine-Flüchtlinge in die Zuständigkeit des Jobcenters. Hat bei diesem Rechtskreiswechsel alles geklappt?

Sabine Schmid: Der Rechtskreiswechsel hat aus unserer Sicht sehr gut funktioniert. Hier haben das Asylwesen/Jobcenter/Sozialamt gemeinsam sehr gut zusammen gearbeitet. Zum 1. Juni wurde für ukrainische Kriegsflüchtlinge die Möglichkeit des Bezugs von Arbeitslosengeld II, also Hartz IV, geschaffen. 1018 erwerbsfähige Flüchtlinge wurden vom Jobcenter aufgenommen. Dazu musste von jedem Flüchtling ein Antrag beim Jobcenter eingereicht werden. Nachdem die Online- beziehungsweise die Antragstellung per Post mit erheblichem Mehraufwand verbunden war, wurden die Anträge nur noch persönlich in Empfang genommen. Dadurch verringerte sich der Aufwand bei der Bearbeitung, sodass jeder Antragsteller zum 1. Juni auf die Hilfe des Jobcenters bauen konnte. Eine gute Vorbereitung, die persönlichen Vorsprachen und die angepasste Gesetzeslage sorgten für einen völlig geräuschlosen Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtlinge.

Ist es gelungen, Geflüchtete aus der Ukraine schon in Lohn und Brot zu vermitteln?

Sabine Schmid: Die Vermittlung in Arbeit verläuft unterschiedlich. Ein Großteil der Flüchtlinge sind alleinerziehende Mütter, welche erst mit Sicherstellung der Betreuung eine Arbeit beginnen können. Bei vielen ist die Sprache die größte Barriere zur Aufnahme einer Arbeit. Natürlich spielt bei allem die Motivationslage der Bewerber die entscheidende Rolle. Trotz aller Schwierigkeiten konnten aber schon viele Menschen in Arbeit vermittelt werden. Aus technischen Gründen lässt sich die genaue Anzahl der bisher vermittelten Menschen nicht ermitteln.

Momentan bleibt der Kreis auf rund 300.000 Euro sitzen

Auf welchen Kosten bleibt der Landkreis durch den Rechtskreiswechsel sitzen?

Sabine Schmid: Aktuell ergeben sich hochgerechnet 300 000 Euro Mehrausgaben durch den Rechtskreiswechsel. Es ist aber noch möglich, dass der Bund die Kostenerstattung erhöht. Hierüber wird im November entschieden.

Weiß man, wie viele ukrainische Kinder einen Kindergarten im Landkreis besuchen und wie die Integration klappt?

Sabine Schmid: Hierzu liegen uns keine Daten vor.

Welche Vorbereitungen laufen im Schulamt, um ukrainische Kinder im Grundschulalter im neuen Schuljahr in den Schulbetrieb zu integrieren?

Sabine Schmid: Ukrainische Kinder im Grundschulalter werden in die Regelklassen der Sprengelschule integriert, um ihnen ein intensives Sprachbad zu ermöglichen. Neben der Teilnahme am Regelunterricht erhalten die Schülerinnen und Schüler ein ergänzendes Sprachförderangebot.

Brückenklassen werden an weiterführenden Schulen eingerichtet

Und was ist mit Kindern und Jugendlichen, die weiterführende Schulen besuchen müssen?

Sabine Schmid: Schülerinnen und Schüler, die dem Unterricht aufgrund hinreichender Kenntnisse der deutschen Sprache zu folgen vermögen, können in die Regelklassen der Mittelschulen oder – bei Erfüllung der in der jeweiligen Schulordnung festgelegten Aufnahmevoraussetzungen – an den jeweiligen weiterführenden Schulen beschult werden. Für Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen, die Unterstützung beim Spracherwerb benötigen, wurden für das kommende Schuljahr an neun Schulen im Landkreis Brückenklassen eingerichtet. Diese bereiten auf den Übergang in die reguläre Beschulung vor. Hier liegt der Schwerpunkt auf dem Erlernen der deutschen Sprache, Mathematik und Englisch. Die Brückenklassen lösen die im vergangenen Schuljahr gebildeten pädagogischen Willkommensgruppen ab.

Was sind die größten Herausforderungen im Zusammenhang mit den Ukraine-Flüchtlingen, vor denen der Kreis steht?

Sabine Schmid: Die größten Herausforderungen sind eine dauerhafte Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge in Wohnraum und sie bei der Arbeitssuche zu unterstützen, um damit eine eigenverantwortliche Sicherstellung ihres Lebensunterhalts zu ermöglichen.

