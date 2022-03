Ukraine-Krieg: 313 Flüchtlinge im Landkreis registriert - Tölzer Halle wird vorbereitet

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Unterkunft in der Geretsrieder Turnhalle ist momentan zu zwei Dritteln belegt. Ein weiterer Bus mit Kriegsflüchtlingen wird noch diese Woche erwartet. © sh/Archiv

Immer mehr Kriegsflüchtlinge erreichen den Landkreis. Die Turnhalle in Geretsried ist zu zwei Dritteln belegt, die Tölzer Turnhalle wird ab der kommenden Woche belegt. Zwei Corona-Fälle gibt es bislang.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Bereits 313 Flüchtlinge aus der Ukraine sind inzwischen im Landkreis angekommen und registriert. Der Großteil der Geflüchtete sei bislang privat untergebracht, 86 zogen in die dezentrale Erstanlaufstelle in Geretsried, berichtet das Landratsamt. Letztere kamen mit insgesamt zwei Bussen nach Geretsried. Ein weiterer Bus wird noch in dieser Woche erwartet.

Hauptsächlich kommen ukrainische Familien, aber auch Menschen anderer Nationalität

Bislang belegen hauptsächlich ukrainische Familien die Plätze in der Turnhalle. Unter den Ankömmlingen sind aber auch Menschen aus Nigeria, Marokko und China. „Alle besitzen einen dauerhaften Aufenthaltstitel in der Ukraine und gelten als Kriegsflüchtlinge“, erklärt Landratsamtssprecherin Marlis Peischer.

Zwei Corona-Fälle unter den Flüchtlingen

Nachdem zwei Personen vor dem Bezug der Turnhalle positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, wurden diese und ihr jeweiliger Familienverband in separaten Unterkünften im Landkreis für die Zeit der Isolation untergebracht. Dort werden sie auch mit Hygieneartikeln und Lebensmitteln versorgt.

Vorbereitung der Tölzer Halle fast abgeschlossen, als nächstes ist Wolfratshausen dran

Die Geretsrieder Halle ist derzeit zu zwei Dritteln belegt. In Bad Tölz laufen aktuell die letzten Vorbereitungen in der Turnhalle des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums. Mit einer ersten Belegung wird dort ab kommender Woche gerechnet. Wie in Geretsried finden auch in dieser Halle 150 Menschen Platz. Als weitere Notunterkunft wird im nächsten Schritt die Mehrzweckhalle an der Akeleistraße in Wolfratshausen vorbereitet, die 100 Plätze bietet.

Sachgebiet Asylwesen ist die erste Anlaufstelle für alle, die auf eigene Faust in den Landkreis kommen

Nur schwer abzuschätzen sei, wie viele Menschen auf privatem Weg den Landkreis erreichen. Sie sollen sich weiterhin an das Sachgebiet Asylwesen im Landratsamt (Eingang C) wenden, um registriert zu werden. Ohne Anmeldung können dort am Montag von 8 bis 15 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 8 bis 12 Uhr die Registrierung vorgenommen und ein Antrag auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gestellt werden. „Es kommen jeden Tag durchaus 40 bis 50 Menschen, die nicht durch die Regierung von Oberbayern zugeteilt wurden, sondern die einfach da sind“, sagt Landrat Josef Niedermaier auf Anfrage.

Landrat: „Ich bin stolz, dass ich in so einer Mannschaft arbeiten darf“

Generell seien seine Mitarbeiter durch die Koordinierung der Flüchtlingshilfe „extrem gefordert“ – auch weil es praktisch täglich neue Herausforderungen zu bewältigen gebe. Beispielsweise müssten Reihenuntersuchungen auf Tbc organisiert werden, da Tuberkulose in der Ukraine durchaus noch vorkomme sei, so Niedermaier. Dasselbe gilt für Tollwut. „Viele Flüchtlinge bringen ihre Haustiere mit.“ Auch hier müsse sichergestellt werden, dass die Krankheit nicht eingeschleppt werde. „Generell gibt es jeden Tag etwas Neues, das mit unserer deutschen Gründlichkeit kollidiert“, sagt Niedermaier. Er habe schon Sorge gehabt, dass nach zwei Jahren Pandemie mit extrem hoher Arbeitsbelastung die Grenze bei seinen Mitarbeitern erreicht worden sei. „Wenn ich aber sehe, mit welcher Ernsthaftigkeit und mit welchem Engagement die Leute das Ganze angehen, bin ich stolz, dass ich mit so einer Mannschaft arbeiten darf.“

Acht unbegleitete Kinder und Jugendliche sind unter den Flüchtlingen

Unter den Geflüchteten sind laut Amt für Jugend und Familie acht unbegleitete Kinder und Jugendliche, die mit Verwandten nach Deutschland kamen. Sollte keine Vollmacht der Eltern vorliegen, wird zwar eine vorläufige Inobhutnahme ausgesprochen bis diese Vollmacht nachgereicht wird und eine medizinische Grunduntersuchung erfolgt ist. Jedoch bleiben die Kinder und Jugendlichen die ganze Zeit über bei den Verwandten.

Neues Formular auf der Landratsamtsseite, um Hilfe anzubieten

Auf der Landratsamts-Seite www.lra-toelz.de/ukrainehilfe gibt es ein neues Formular, über das Menschen ihre Unterstützung anbieten können. Dort kann man freien Wohnraum melden, der nach wie vor dringend benötigt wird, ehrenamtliche Dolmetschertätigkeiten anbieten oder seine Hilfe bei der Betreuung der Flüchtlinge. „Das Landratsamt sammelt diese Angebote und prüft diese nun in Kooperation mit den Gemeinden für konkrete Vermittlungen“, so Peischer. Bis Mittwoch sind bereits über 200 Angebote für Wohnraum eingegangen. Daneben wurden neben der Jugendherberge in Bad Tölz auch andere Betriebe aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe angemietet, so dass nun auch dort Flüchtlinge Herberge finden.

