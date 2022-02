Ukraine-Krieg: Bad Tölz setzt Zeichen der Trauer und Solidarität

Von: Andreas Steppan

Teilen

Zum stillen Friedensgebet fanden sich am Samstag etwa 40 Gläubige in der Stadtpfarrkirche ein. © Birgit Botzenhart

Mit einer Mahnwache für den Frieden können am Dienstag alle Tölzer ihre Betroffenheit über den Krieg in der Ukraine zum Ausdruck bringen. Auch das Rathaus setzt ein Zeichen.

Bad Tölz – Das Entsetzen über den Krieg in der Ukraine ist weltweit groß – und auch in Bad Tölz verleihen Menschen dieser Tage ihrer Bestürzung öffentlich Ausdruck. Etliche Gläubige fanden sich am Samstag zum stillen Friedensgebet in der Stadtpfarrkirche und der Johanneskirche ein. Bürgermeister Ingo Mehner hat als Zeichen der Trauer für diesen Montag Trauerbeflaggung an den öffentlichen Gebäuden angeordnet.

Bürgermeister von Bad Tölz ordnet wegen Ukraine-Krieg Trauerbeflaggung an

„Der Wunsch nach Frieden in Europa ist in unserer Stadt stark zu spüren“, erklärt dazu Mehner. „Mit der Beflaggung zeigen wir, dass uns dieser Krieg in Europa nicht gleichgültig ist. Wir wünschen den Menschen in der Ukraine möglichst bald Frieden und Sicherheit.“

Mahnwache für den Frieden am Dienstag in Bad Tölz

Unter der Überschrift „Frieden in Europa! Solidarität mit dem ukrainischen Volk“ rufen die Initiatoren Sandra Schönpflug und Thomas Maurer am Dienstag, 1. März, um 18 Uhr am Winzerer zu einer Mahnwache auf. „Alle sind eingeladen, die ihre Betroffenheit angesichts des Krieges in der Ukraine mit uns teilen und ausdrücken wollen“, schreiben sie.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.