Mit Kindern über den Ukraine-Krieg reden: Psychologin gibt Tipps - „Vertuschen hilft nichts“

Von: Felicitas Bogner

Die Experten sind sich einig: Eltern sollten ihre Kinder mit den Nachrichten nicht alleine lassen. © dpa

Die Bilder vom Ukraine-Krieg sind allgegenwärtig. Auch Kinder werden damit konfrontiert. Psychologen erklären, wie man mit ihnen darüber spricht - und worauf man achten sollte.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Elke Wagner ist Kinder- und Jugendpsychologin mit einer Praxis in Sachsenkam. „Wie man mit einem Kind über die Geschehnisse in der Ukraine spricht, ist in erster Linie vom Alter und der psychologischen Verfassung abhängig“, sagt sie. Hier sei keine klare Grenze zu ziehen. „Ich glaube aber nicht, dass die aktuellen Bilder aus den Nachrichten für kleinere Kinder gut sind.“ Denn: „Diese schlimmen Aufnahmen gehen in die Kinderseele schnell tief rein, aber nie wieder raus“, sagt die Expertin.

Ukraine-Krieg: Kindernachrichtenformate als Informationsquelle wählen

Als Alternative empfiehlt sie spezielle Kindernachrichten. „Es gibt mittlerweile gängige Formate, die die Lage kindgerecht aufarbeiten und Animationen oder Zeichnungen, statt den tatsächlichen Kriegsbildern zeigen.“ Eltern sollten zudem noch einmal mehr darauf achten, dass der Fernseher nicht einfach nebenher läuft. Das Thema komplett auszublenden – das hält Wagner nicht für möglich. Daher sollten Erziehungsberechtigte immer offen fürs Gespräch sein und dieses mit ihren Kindern auch suchen. „Jede Frage muss beantwortet werden, aber eben kindgerecht.“

Ukraine-Konflikt: Kindern Krieg erklären - die Lebenswelt mit einbinden

Barbara Hofmann, Sozialarbeiterin bei der ökumenischen Erziehungsberatungsstelle der Caritas Bad Tölz-Wolfratshausen empfiehlt, beim Erklären die Lebenswelt der Kinder miteinzubinden. „Beispielsweise kann man den Grundkonflikt ganz Kleinen so vermitteln, dass es zwischen Russland und der Ukraine aktuell so ist, wie wenn man sich ganz schlimm mit einem Freund streitet und selber keine Lösung mehr findet, den Konflikt zu lösen“, schlägt sie vor.

Wichtig sei laut Wagner und Hofmann, im Austausch mit den jeweiligen Bildungseinrichtungen zu sein. „Auch in Schulen und sogar Kindergärten werde darüber gesprochen. „Man sollte informiert sein, wie weit das Thema in der Schule Raum findet“, sagt Hofmann. Eltern sollten ihrem Kind stets Offenheit dem Thema gegenüber signalisieren, meint Wagner. „Man kann auch selbst zugeben, wenn man Angst hat. Sollte aber als Erwachsener dennoch versuchen, gefasst zu sein.“ Ängste zu verstecken, würde nichts bringen. „Kinder bekommen das sowieso mit“, weiß Wagner.

Ukraine-Konflikt: Kinder zur Medienkompetenz erziehen - das ist wichtig

Hofmann appelliert dazu an die Eltern, medienkompetent zu erziehen. „Auch unabhängig der Geschehnisse, ist es essenziell seinen Kindern beizubringen, wie man mit Medien umgeht und wann man sie selbst zum Schutz abschaltet“, sagt sie. Sie wisse aber auch, dass über diese Kompetenz viele Erwachsene selbst nicht verfügen. Wie man mit seinem Kind über die Nachrichten zum Krieg spricht, sei auch laut Hofmann vom Alter abhängig. „Ganz kleine Kinder sollten bestenfalls davon ferngehalten werden“, meint sie. „Ab einem gewissen Alter wollen Jugendliche sich auch aktiv darüber informieren.“

Ukraine-Krieg: „Kinder haben im Vergleich zu Erwachsenen komplett andere Verarbeitungsstruktur“

Es sei wichtig, das Thema bewusst anzusprechen und offen Fragen zu stellen. „Manche Kinder bekommen alles mit, manche nur Fragmente“, weiß die Sozialarbeiterin. Daher müsse man beobachten, wann auch etwas vom Kind kommt. Wenn von Kindern bei einem Gespräch dazu selbst nicht mehr viel kommt, solle man es auch bewusst dabei belassen. „Das ist ein Zeichen, dass es genug Infos zu verarbeiten sind“, erklärt Hofmann. Denn: „Kinder haben im Vergleich zu Erwachsenen eine komplett andere Verarbeitungsstruktur.“

Kindern Ukraine-Krieg erklären: Wichtig ist, nicht noch Zusatzängste zu schüren

Wichtig sei, keine Zusatzängste zu schüren. „Wenn das Kind selbst von Atomwaffen noch nichts weiß, sollte man es auch nicht aufs Tapet bringen“, so die Caritas-Mitarbeiterin.

„Alles steht und fällt mit den Ängsten der Erwachsenen“, sagt Dr. Anja Ferrari dazu. Sie hat eine Psychotherapiepraxis für Kinder und Jugendliche in Tölz. „Für Kinder ist es wichtig, eine Bezugsperson zu haben, die sie schützt, dieses Gefühl sollten sie nicht verlieren“, sagt Ferrari. Aufgabe der Bezugsperson sei es aktuell – vor allem bei kleineren Kindern –, sie davor zu schützen, dass Bilder aus den Nachrichten ungefiltert auf sie einprasseln.

Ukraine-Konflikt: Gegen Angst hilft, selber aktiv zu werden

Und was hilft gegen Verunsicherung und Ängste? „Selber aktiv werden“, rät Hofmann. „Man geht am besten gegen Angst an, wenn man selbst etwas macht, wie mit den Kindern haltbare Lebensmittel zusammenzupacken“, sagt sie. Ferrari rät, immer authentisch und ehrlich den Kindern gegenüber zu sein. „Vertuschen hilft nichts.“

Es ist wichtig, dass man als Erwachsener die Nachrichten erst selber verdaut und dann kindgerecht darauf eingeht.“ Überdies empfiehlt sie: „Immer wieder ganz bewusst den positiven Dingen Raum geben. Wir neigen dazu, alles zu zerreden. Es ist wichtig, den Gesprächen eine Plattform zu bieten, sich aber auch wieder davon zu lösen.“ Zum einen sei es dabei wichtig, die positiven Geschehnisse zu beleuchten, wie etwa, dass so viele Menschen nun helfen. „Aber auch, wenn das Wetter schön ist, einfach mit den Kindern rausgehen und ihre Gedanken darauf lenken“, so Ferrari.

