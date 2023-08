„Solche Geschichten machen Gänsehaut“: Geflüchtete aus der Ukraine über ihren Neuanfang in Bad Tölz

Sie haben als Mitarbeiter beim Zweckverband Kommunale Dienste in Bad Tölz Fuß gefasst: (v. li.) Liudmyla Zabara, Idris Hasan und Nataliia Suprun, die alle vor den Kriegen in ihren Heimatländern geflohen sind.

Zweckverband Kommunale Dienste Oberland

Sie haben mit Sprachbarrieren, schweren Erinnerungen und großen Sorgen zu kämpfen. Geflüchtete aus der Ukraine berichten, wie sie dennoch in Bad Tölz beruflich Fuß gefasst haben.

Bad Tölz – „Bitte geht arbeiten!“ Diesen Appell richtet die in Bad Tölz lebende Nataliia Suprun an alle Menschen, die wie sie selbst 2022 nach dem russischen Überfall die Ukraine verlassen mussten und Zuflucht in Deutschland fanden. In der fremden Umgebung und unter der großen psychischen Belastung eine neue Existenz aufzubauen, ist ein schwieriger Weg. Mit ihrem Beispiel wollen Suprun und weitere Kollegen Mut machen und zeigen, dass es möglich ist, als Geflüchteter beruflich Fuß zu fassen.

Geflüchtete aus Ukraine arbeiten beim Zweckverband in Bad Tölz

Ein Jahr ist es her, seit unsere Zeitung erstmals über Nataliia Suprun und andere Kollegen mit Fluchthintergrund berichtet hat. Alle hatten gemeinsam, dass sie im Zweckverband Kommunale Dienste (ZVKD) Oberland in Bad Tölz Arbeit gefunden hatten. Die Aufgabe, Blitzer-Fotos aus der Verkehrsüberwachung so zu bearbeiten, dass Kennzeichen und Gesichter der Fahrer gut zu erkennen sind, erlaubte ihnen einen Einstieg, für den es keine großen Sprachkenntnisse brauchte. Wie ging es mit den drei Ukrainern weiter, die sich damals eine Stelle teilten?

Bei einem erneuten Ortstermin zeigt sich: Ihre beruflichen Existenzen haben sich verfestigt. Einer der drei, der schon in der Ukraine IT-Fachmann war, habe mittlerweile einen anderen Job in seiner Branche in Holzkirchen gefunden, berichtet ZVKD-Geschäftsführer Benjamin Bursic. „Aber er hat für Ersatz gesorgt: Heute arbeitet seine Frau bei uns.“ Nataliia Suprun und Liudmyla Zabara hingegen sind ihrem Arbeitgeber treu geblieben und haben ihre jeweiligen Teilzeitstellen mittlerweile auf 40 beziehungsweise 30 Wochenstunden aufgestockt. Nur einen Minuspunkt erkenne sie im Leben in Deutschland, sagt Nataliia Suprun: „Das bayerische Essen ist so lecker.“ Wegen ihrer Vorliebe vor allem für Ente mit Blaukraut und Crème brûlée habe sie ihr monatliches Budget für Nahrungsmittel aufstocken müssen, beklagt sie scherzhaft.

Solche Geschichten machen Gänsehaut. Es ist erschreckend, wie der Krieg Existenzen zerstört hat.

Ein uneingeschränkter Pluspunkt sei aber die Stabilität, die der Job beim Zweckverband ihrem Leben verleihe. „Der Lohn gibt mir Sicherheit für meine Zukunft“, stellt sie fest. Fast noch wichtiger sei ihr aber die persönliche Zufriedenheit, die sie aus der beständigen Steigerung ihrer Arbeitsqualität ziehe. „Jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit gehe, weiß ich, dass ich eine gute Atmosphäre vorfinde. Wenn ich Hilfe brauche, bekomme ich sie“, sagt die studierte Finanzexpertin, die bis 2022 als stellvertretende Bankdirektorin in Nova Kachovka im Oblast Cherson arbeitete.

Aus ihrer Erfahrung heraus will sie andere Geflüchtete ermutigen. „Es gibt viele, die arbeiten wollen, aber ein anderer Teil hat Angst, nicht genug Deutsch zu können und bei deutschen Kollegen nicht willkommen zu sein“, beschreibt sie die Lage der Geflüchteten. Solchen Sorgen tritt sie entgegen. „Ich kann sicher sagen: Wer hier arbeiten geht, dem werden die Kollegen helfen.“ Wer langfristig in Deutschland bleiben wolle, müsse Erfahrungen sammeln. Aber auch wer vorhabe, in die Ukraine zurückzukehren, „wird aus der Arbeit gute Erinnerungen mitnehmen“, sagt die 50-Jährige. Und: „Bei der Arbeit lernt man Deutsch viel schneller als aus dem Buch.“

Wenn Supruns Kollegin Liudmyla Zabara Bilanz zieht, sagt sie: „Dieses Jahr war eindeutig nicht einfach für mich und meine deutschen Kollegen, durch die Sprachbarriere.“ Ohne Englisch- und Deutsch-Kenntnisse war die vormalige Buchhalterin aus der Nähe von Charkiw zusammen mit ihrem jetzt 13-jährigen Sohn in Deutschland angekommen. Heute ist es ihr vor allem ein großes Bedürfnis, Danke zu sagen: „meinem Team, das mir die Möglichkeit zu einem Neuanfang im Leben gegeben hat“. Und allen Menschen in Deutschland, die gegenüber dem Schicksal der Ukrainer „nicht gleichgültig geblieben sind“.

Eigene Mietwohnung und gebrauchtes Auto als Meilensteine

Dazu gehörte beim Zweckverband auch ihr Kollege Idris Hasan. Er, der 2014 aus dem syrischen Aleppo nach Deutschland kam, ist selbst ein Beispiel gelungener Integration als Geflüchteter. Beim ZVKD arbeitet er seit Jahren, seine drei Kinder (17, 16 und 12) gehen hier zur Schule. Nur die Suche nach einer größeren Wohnung für seine fünfköpfige Familie ist seit Langem erfolglos. Seinen ukrainischen Kollegen kann Hasan nun besonders gut helfen, da er aufgrund seines einstigen Pharmazie-Studiums in Moskau bestens Russisch spricht und übersetzen kann. „Er ist für uns Mama, Papa und Bruder zugleich“, sagt auch Nataliia Suprun.

Liudmyla Zabara hat seit ihrer Flucht einige Meilensteine erreicht. Sie hat mit ihrem Sohn eine eigene gemietete Wohnung in Holzkirchen bezogen und sich kürzlich ein gebrauchtes Auto angeschafft. Doch es begleiten sie auch schwere Erinnerungen und Sorgen. Das Dorf nahe Charkiw, in dem sie mit ihren Eltern und ihrer Schwester lebte, sei russisch besetzt gewesen. „Wir haben den Keller wegen ständiger Angriffe praktisch nicht verlassen“, berichtet sie. „Im Dorf gab es seit Kriegsbeginn weder Strom noch Gas. Eines Tages traf ein Geschoss das Nachbarhaus, durch den Explosionsdruck wurden auch bei uns die Fenster zerstört.“ Dieses Ereignis habe sie zur Flucht bewegt.

Elternhaus in der Ukraine zerstört und geplündert

„Am 13. März 2022 verließen wir zu Fuß die Besatzung unter Beschuss mit weißen Bandagen. Es gab keine Möglichkeit, das Dorf zu verlassen. Die Autos wurden beschossen, und ein Teil der Straße war zerstört.“ Mittlerweile hätten ukrainische Truppen ihr Dorf zwar wieder befreit. Ihr Elternhaus aber sei weitgehend zerstört und geplündert. „Meine Eltern und meine Schwester sind gerade dabei, das Haus wieder aufzubauen.“

Bei Nataliia Suprun sind es Mutter und Schwester, die in der Ukraine zurückblieben. Die geflüchtete 50-Jährige, die aktuell bei einer Gastfamilie lebt, träumt davon, in der Region ein kleines Häuschen anzumieten und so ihre 75-jährige Mutter zu überzeugen, ihre unsichere Heimat doch noch zu verlassen.

„Solche Geschichten machen Gänsehaut“, sagt ZVKD-Chef Bursic. „Es ist erschreckend, wie der Krieg Existenzen zerstört hat.“ Auch deswegen sehe er den Zweckverband als öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber in der Pflicht, einen Beitrag zu leisten, Existenzen wieder aufzubauen. Außerdem handle es sich bei seinen ukrainischen Mitarbeiterinnen um hoch qualifizierte Fachkräfte, „die wir händeringend suchen“.

