Der Ukraine-Krieg und der Gasmarkt: Wie Verbraucher jetzt reagieren können

Von: Andreas Steppan

Bange Blicke wirft in diesen Tagen so mancher Kunde auf seinen Gaszähler. Einen kleinen Holzofen zu kaufen, kann nicht schaden „Energiewende einzuleiten, war der richtige Weg“ © dpa

Auf Eigenversorgung setzen: Aus Sicht regionaler Versorger in Bad Tölz-Wolfratshausen ist das der richtige Weg, um auf die Kriegs-Folgen auf dem Gasmarkt zu reagieren - im Kleinen wie im Großen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Könnte der Krieg in der Ukraine dazu führen, dass in deutschen Haushalten die Heizungen ausgehen? Das ist eine Frage, die sich derzeit viele Menschen stellen – immerhin kommt hierzulande ein großer Teil des Gases aus Russland. Die regionalen Anbieter geben zumindest für diesen Winter Entwarnung. Generell aber sei es jetzt wichtiger denn je, unabhängig von russischem Gas zu werden. In dieser Hinsicht, so heißt es von den Stadtwerken Bad Tölz und von Erdgas Südbayern (ESB), könne sich auch der einzelne ein Stückweit vorbereiten.

„In diesem Winter wird jeder Haushaltskunde eine warme Wohnung haben“

„Physisch haben wir keine Mangellage“, sagt der Chef der Tölzer Stadtwerke, Walter Huber, auf Anfrage zur Versorgungssicherheit. „Die russischen Handelspartner halten sich an ihre vertraglichen Lieferungen.“ Auch Claudia Torterotot, Fachbereichsleiterin Vertrieb Privatkunden und Marketing bei ESB, beruhigt: „In diesem Winter wird nach jetzigem Stand jeder Haushaltskunde eine warme Wohnung haben.“ Dafür gebe es in Europa Sicherungsmechanismen, die in einer Engpasssituation greifen. Haushaltskunden und Einrichtungen wie Krankenhäuser seien durch gesetzliche Bestimmungen besonders geschützt.

Torterotot sagt aber auch: „Sollten Lieferungen aus Russland kurzfristig ausfallen, ist das eine große Herausforderung.“ Denn Russland steuere derzeit mehr als 50 Prozent des in Deutschland verbrauchten Gases bei. „In Süddeutschland stammt das Erdgas bislang nahezu vollständig aus russischen Quellen.“ Als Alternative werde zurzeit verstärkt Flüssigerdgas (LNG) über Großtanker aus den USA geliefert.

Chef der Stadtwerke Bad Tölz: Heizkosten könnten 2023 exorbitant steigen

Müssen sich die Kunden auf steigende Gaspreise einstellen? „Die Preise schlagen mit Verzögerung durch“, sagt Huber. Schon seit vier Monaten seien die Beschaffungspreise sehr hoch. Für dieses Jahr können die Stadtwerke dank langfristiger Lieferverträge Preissteigerungen für die Endkunden noch vermeiden. Doch das sei nicht mehr zu halten, wenn der Gaseinkauf so teuer bleibe.

Nicht nur für die Stadtwerke-Kunden, sondern deutschlandweit hält es Huber für realistisch, wenn für ein durchschnittliches Einfamilienhaus 2023 die jährlichen Heizkosten um 800 und die Stromkosten um 600 Euro steigen. Weil dies aber erheblichen sozialen Sprengstoff berge, rechnet Huber mit politischen Maßnahmen, die eine solche Preisexplosion abfedern.

Erhöhung der Abschlagzahlung fürs Gas kann sinnvoll sein

Ähnlich beschreibt Torterotot die Lage. Schon im letzten Quartal 2021 hätten die Gasbeschaffungspreise ein „zuvor nicht gekanntes Niveau“ erreicht. „Der russische Überfall auf die Ukraine hat zudem auch kurzfristige Preisschwankungen erheblich verstärkt.“ Preissteigerungen könnten insbesondere dann eintreten, wenn weniger Gas aus Russland geliefert würde. Doch auch Torterotot nennt „gesetzgeberische Gegenmaßnahmen“ und auch LNG-Lieferungen als Faktoren, die den Preis dämpfen könnten.

Sollten Kunden jetzt schon die Abschlagzahlung fürs Gas erhöhen, um einer hohen Nachzahlung bei der Jahresrechnung vorzubeugen? Nicht, wenn man einen Festpreistarif habe, der innerhalb der vertraglichen Laufzeit den vereinbarten Preis garantiere, sagt Torterotot. Bei anderen Tarifen sei es „in jedem Fall sinnvoll, auch auf die Höhe der Abschlagszahlungen zu schauen“.

Bei den Stadtwerken seien die Preise heuer stabil, sagt auch Huber. Für Haushalte, bei denen die Gasabrechnung über die Hausverwaltung laufe, könne eine Erhöhung der Abschlagszahlung aber sinnvoll sein, „um eine böse Überraschung abfedern zu können“.

Rat vom Tölzer Experten: Kleinen Holzofen anschaffen

Als Reaktion auf die jetzige Lage bleibe dem einzelnen noch „ein sparsamer und verantwortungsvoller Umgang mit Energie“ – das sei „immer sinnvoll“, so Torterotot. Huber rät zudem, sich in der Wärmeversorgung möglichst unabhängig zu machen – und sei es nur durch die ergänzende Anschaffung eines kleinen Holzofens. Die Methode, die Gasheizung herunterzudrehen und stattdessen einen elektrischen Heizlüfter anzuschalten, gehe allerdings nicht auf. Da sei der Stromverbrauch zu hoch, so Huber.

Eine Möglichkeit, gezielt auf russisches Gas zu verzichten, habe der Endkunde nicht, so die ESB-Vertriebsleiterin. „Beim konventionellen Erdgas gibt es bislang keine Herkunftsbezeichnung.“ Die einzige kurzfristige Alternative seien allenfalls Biogasprodukte. Hier könne laut Torterotot zumindest bei Gasanteilen die Herkunft garantiert werden. Auch Huber stellt klar, dass sich aus dem, was aus dem Gashahn kommt, das russische Gas nicht herausfiltern lasse.

„Die Energiewende einzuleiten, war das Richtige“

Der Stadtwerke-Chef rechnet allerdings damit, dass viele sich nach Alternativen zum Gas umschauen. Anschlüsse an Nahwärmenetze werden seiner Prognose nach „gefragt wie nie“ sein. Das eigene Haus gut zu isolieren, zahle sich mehr aus denn je. Und auch eine Fotovoltaikanlage für den Eigenbedarf sei sinnvoll. „Eine Investition in die Eigenversorgung war und ist das richtige“, sagt Huber. „Das gilt im Kleinen wie im Großen. Es wäre auch für die Bundesrepublik der richtige Weg gewesen. Die Energiewende einzuleiten, war das Richtige.“

Für Torterotot steht ebenfalls fest: „Wir müssen deutlich unabhängiger von fossilen Energieträgern werden. Insbesondere für die erneuerbaren Energien muss nun endlich klar sein, dass Hemmnisse bei der Genehmigung und Realisierung der Projekte der Vergangenheit angehören müssen.“

Stadtwerke-Chef Huber hatte die Verbraucher erst vor Kurzem auch auf steigende Strompreise eingestimmt.

