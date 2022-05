Ukrainische Flüchtlinge in der Gesundheitsbranche - Eine Chance für die Tölzer Pflege ?

Von: Elena Royer

Teilen

Könnten Geflüchtete aus der Ukraine die Pflegesituation im Tölzer Land erleichtern? © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Geflüchtete aus Ukraine könnten die Personalsituation in Pflegeberufen verbessen. Noch klappt das im Tölzer Land jedoch erst vereinzelt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – So schnell wie möglich arbeiten und ihr eigenes Geld verdienen: Das ist der große Wunsch vieler Geflüchteter aus der Ukraine. Auch suchen viele hiesige Unternehmen händeringend Arbeitskräfte, insbesondere in der Pflegebranche. Im Landkreis haben jobsuchende Geflüchtete und Kliniken mit Personalbedarf zwar erst vereinzelt zusammengefunden. Für die Zukunft aber könnten sich hier Chancen für beide Seiten auftun. In der Fachklinik Lenggries hat eine geflüchtete Frau aus der Ukraine bereits ihren Arbeitsvertrag unterschrieben. „Wir warten aktuell auf die Fiktionsbescheinigung für die Dame, dann kann es losgehen“, erklärt Martina Raschke, die Personalreferentin der Klinik. Bei dieser Bescheinigung handelt es sich um einen Nachweis über ein vorläufiges Aufenthaltsrecht. „Weitere Bewerber haben wir noch nicht. Aber wir sind sehr offen und freuen uns, wenn sich jemand bei uns meldet“, so Raschke.

Lenggries: Ukrainerin hat bereits Vertrag mit Fachklinik geschlossen

Geflüchtete, die in der Fachklinik Lenggries arbeiten wollen, brauchen nicht zwingend eine abgeschlossene Ausbildung. „Die Dame, die bei uns beginnt, hat keine“, erklärt Raschke. „Sie würde bei uns als Pflegehelferin arbeiten. Wir qualifizieren sie direkt vor Ort.“ Einen solchen Quereinstieg biete die Fachklinik immer wieder an, so die Personalreferentin. Auch eine fehlende Wohnung wäre in Lenggries kein Hindernis. „Die Pflegekräfte könnten im Personalwohnheim in der Klinik unterkommen.“ Und auch Unterstützung bei der Integration leiste die Klinik. Raschke betont: „Wenn jemand einen Sprachkurs besucht, würden wir denjenigen beispielsweise früher gehen lassen, damit er Zeit zum Lernen hat.“

Quereinstieg für Geflüchtete möglich

Für den Fachkräftemangel in Pflegeberufen sieht die Personalreferentin die Einstellung von Geflüchteten als Chance: „Jeder ist eine große Unterstützung und kann uns sehr gut helfen. Aber wir brauchen auch examinierte Pflegekräfte“, unterstreicht sie. In der Fachklinik Lenggries arbeiten bereits viele Pflegekräfte aus anderen Ländern. „Bei uns ist es multikulti. Unsere Patienten akzeptieren das sehr gut“, so Raschke. „Wir haben zum Beispiel junge afrikanische Männer integriert. Sie sind eine große Bereicherung für unser Haus und freuen sich über die Möglichkeit, hier zu arbeiten.“

Die Kreisklinik Wolfratshausen, die Fachklinik Bad Heilbrunn und die Asklepios Klinik Bad Tölz beschäftigen bislang keine Flüchtlinge aus der Ukraine. „Das liegt daran, dass wir noch keine Anfragen oder Bewerbungen erhalten haben“, erklärt Ingo Kühn, Geschäftsführer der Kreisklinik. Auch der Asklepios-Klinik liegen laut Sprecher Christopher Horn noch keine Anfragen vor. Dagegen teilt Mario Pohl, der Personalleiter der Fachklinik Bad Heilbrunn, mit: „Bei uns sind sechs Ukrainer als Pflegekräfte im Gespräch.“

Ob die Geflüchteten den Fachkräftemangel in der Pflege auffangen werden? „Natürlich würde ihre Unterstützung die Situation leicht entspannen“, sagt Pohl. Jedoch weisen sowohl er als auch Kühn auf die Sprachbarriere hin, die möglicherweise ein Problem sein könnte. „Eine Erleichterung wird wohl erst im Lauf der Zeit nach der Teilnahme an Sprachkursen und der Einarbeitung eintreten“, so Kühn.

Deutschkurse wichtig für Arbeit in der Pflege

Unterstützung könnten sich die Geflüchteten von den Kliniken deshalb in Form von Deutschkursen erhoffen, denn: „Voraussetzungen für die Pflege sind eine abgeschlossene Pflegeausbildung und ein deutsches Sprachniveau von mindestens B2“, erklärt Christopher Horn. Aber auch bei anderen Angelegenheiten, wie der Wohnungssuche oder bei Behördengängen, wird ihnen vonseiten der Kliniken unter die Arme gegriffen. „Wir unterstützen die Geflüchteten natürlich, wo wir können, um ihnen die Integration zu erleichtern“, betont Mario Pohl.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.