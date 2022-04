Ukrainische Sportlerinnen trainieren im Tölzer Land

Geflüchtete im Landkreis

Von Melina Staar schließen

Auf den Sportplätzen in Wolfratshausen und Bad Tölz wird in den kommenden Wochen vermehrt Ukrainisch zu hören sein. Denn dort trainieren nun junge Leistungs-Sportlerinnen, die vor dem Krieg geflohen sind.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Am Montag hieß es für 13 der Mädchen und Frauen zunächst, sich in Bad Tölz im Landratsamt offiziell zu registrieren. Hierbei begleitete und unterstützte sie Norman Feiler, Leichtathlet und Trainer. Er fädelte auch ein, dass die Sportlerinnen in den Landkreis zum Trainieren kommen konnten.

Feiler betreut schon seit Längerem Sportler aus Russland und der Ukraine. Mit Beginn des Krieges wurde immer deutlicher, dass geholfen werden muss. Auch während die Bomben bereits auf Charkiw fielen, hatten die Ukrainerinnen versucht, in ihrer Heimat zu bleiben. „Vergangene Woche erhielt ich einen Anruf: Es sei zu gefährlich geworden, sie müssten die Stadt verlassen“, berichtet Feiler. Also setzte er gemeinsam mit den „Athletes for Ukraine“, einem Verein, der von Sportlern wie Felix Loch und Tobias und Romy Anderer als Hilfsmaßnahme erst kürzlich gegründet worden war, alles in Bewegung, um die Athletinnen nach Deutschland zu bringen. Zunächst kamen sie nach Traunstein, ehe sie vor ein paar Tagen in Wolfratshausen eine Bleibe fanden.

Norman Feiler: Weitere Athleten könnten kommen

Die jungen Frauen wollen nun versuchen, sich gemeinsam mit einer Trainerin in Deutschland auf die anstehende Europameisterschaft in München vorzubereiten. „Der Sport hilft ihnen, die Situation zu bewältigen“, sagt Feiler. Zweimal Training pro Tag seien sie von ihrer Sportschule in der Ukraine gewohnt, das gebe ihnen Struktur. Wie tief die Schrecken des Krieges aber in den Frauen sitzen, erlebte Feiler erst am Samstag. „Wir waren auf dem Wolfratshauser Sportplatz, als zwei Jets relativ nah über uns flogen.“ Die Sportlerinnen waren geschockt, eine begann zu weinen. Schließlich erklärte eine der Frauen, die sich auf Englisch verständigen kann: „Das letzte Mal, als Jets über uns geflogen sind, haben sie Bomben abgeworfen.“

Unterstützung und Unterbringung gesucht

Umso wichtiger ist es für die Frauen, sich nun wieder ganz auf ihren Sport konzentrieren zu können. „Da ist schon ein brutaler Zug im Training, die sind extrem fokussiert“, berichtet Feiler. Unter den teilweise sehr jungen Sportlerinnen sind Siebenkämpfer, Hürdenläufer, Hoch- und Weitspringer sowie Langstreckenläuferinnen. Unter anderem ist Maria Radko, Siegerin des Bratislava Halbmarathons, dabei. Sie trainiert nun zusammen mit der Langstreckenläuferin Thea Heim, die ursprünglich aus Sachsenkam stammt.

+ Willkommen geheißen wurde Maria Radko von Norman Feiler (li.) und Wolfratshausens Vize-Bürgermeister Günther Eibl. © Privat

Norman Feiler steht noch mit weiteren Athleten in Kontakt. „Ich könnte locker 30 Leute herholen, die hier trainieren könnten.“ Nur leider mangele es im Moment an weiteren Unterbringungsmöglichkeiten. Die, die jetzt da sind, seien zumindest vorübergehend untergebracht, er suche gerade nach einer längerfristigen Lösung. „Wir denken im Moment Schritt für Schritt.“ Sehr erfreut ist er über die Unterstützung, die Frauen seien überall herzlich willkommen geheißen worden. Der ukrainische Leichtathletikverband habe sich ebenfalls bedankt. „Es ist schön, dass wir in unserem Bereich was tun können.“

