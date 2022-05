Umbau von Baudenkmal in der Tölzer Marktstraße: Fassade bleibt unverändert

Teilen

Mehr Lager- und Ladenflächen: In der Marktstraße 35 wird umgebaut. Der Geschäftsbetrieb läuft weiter. © cs

In der jüngsten Sitzung des Tölzer Bauausschusses ging es um den Umbau des Drogeriemarkts und Schuhgeschäfts in der Marktstraße 35.

Bad Tölz – Ohne große Diskussion hat der Tölzer Bauausschuss dem Teilumbau und der Erweiterung des Drogeriemarkts und Schuhgeschäfts in der Marktstraße 35 zugestimmt. Es entstehen im Erdgeschoss zusätzliche Lagerflächen für den Drogeriemarkt und das Schuhgeschäft sowie im ersten Stock auch mehr Ladenflächen für den Drogeriemarkt Müller. Dafür werden Büroflächen aufgegeben, wie Stadtbaumeister Florian Ernst vortrug. Im zweiten Stock wird eine Wohnung zur Lagerfläche umgenutzt sowie in einem ehemaligen Friseursalon eine Wohnung geschaffen. Das ungenutzte Labor des früheren Fotogeschäfts Lerpscher wird zu Lagerflächen.

Keine Eingriffe an der Fassade

In dem Baudenkmal werden Grundrissänderungen, jedoch kein baulicher Eingriff an der Fassade vorgenommen, erläuterte Ernst in der Sitzung. Der Geschäftsbetrieb läuft normal weiter. Eigentlich wären acht Fahrradstellplätze vorgeschrieben, die mangels Platz nicht nachgewiesen werden können. Ein Ablöse von Fahrradstellplätzen, nach der Johannes Gundermann (Grüne) fragte, ist auch nicht in der Satzung vorgesehen, sagte Bauamtsleiter Christian Fürstberger.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.