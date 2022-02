Umweltaktion: „Hair help the oceans“ - Tölzer Friseurin erklärt, wie Haare die Meere säubern können

Von: Melina Staar

Hilft mit abgeschnittenen Haaren, die Meere zu retten: Friseurin Martina Lederer aus Bad Tölz beteiligt sich an „Hair help the oceans“. © Arndt Pröhl

Mit abgeschnittenen Haaren den Meeren helfen? Das ist möglich. Mit bei der Aktion dabei ist die Tölzer Friseurin Martina Lederer.

Bad Tölz - Wohin mit den Bergen an Haaren, die im Friseur-Beruf gezwungenermaßen anfallen? Das dachte sich Martina Lederer, die in Bad Tölz einen Salon betreibt. Im Austausch mit anderen Friseuren stieß sie auf die Aktion „Hair help the oceans“, zu Deutsch „Haare helfen den Meeren“. Die Aktion ins Leben gerufen hat ein Friseur aus Frankreich. Inzwischen hat sich die Idee schon weit verbreitet, gesucht wurden noch mehr Friseure, die sich beteiligen. In Deutschland haben sich Thomas Keitel, Unternehmensberater für Friseure, und Emidio Gaudioso, Friseurunternehmer aus Bückeburg (Niedersachsen), mit dem Thema befasst. Sie gründeten Anfang dieses Jahres eine Gesellschaft in Bückeburg, die für die Nachhaltigkeit und Logistik sorgt.

Umweltaktion von Friseur aus Frankreich

Aus den abgeschnittenen Haaren werden Rollen und Filz-Matten hergestellt. Diese eigenen sich dafür, Öle, Treibstoffreste und Sonnenmilch aus dem Wasser zu filtern. Denn Haare besitzen von Natur aus die Eigenschaft, wasserunlösliche Materialien aufzusaugen und zu binden. Laut einer Pressemitteilung kann ein Kilogramm Haar bis zu acht Kilogramm Öl aus dem Wasser filtern. Außerdem sind die Haarmatten wiederverwendbar. Sie können gereinigt werden und bis zu acht mal in Einsatz kommen. „Ich fand die Idee so grandios“, berichtet Lederer begeistert. „Sonst landen die Haare im Müll, jetzt tun sie noch etwas Gutes.“ Deutschlandweit landen jährlich 83 000 Tonnen an Haaren im Müll. „Sie kommen in den Restmüll, weil sie gefärbt oder anderweitig behandelt sind“, erklärt Lederer. Diese Zahl könne durch die Aktion nun reduziert werden.

Kunden begeistert

In ihrem Salon sammelt Lederer die abgeschnittenen Haare. „Sie kommen in große Säcke und werden einmal im Monat von der Organisation abgeholt.“ Dafür entrichtet sie einen Unkostenbeitrag. „Die Reaktionen unserer Kunden waren enorm positiv“, berichtet Lederer. Umweltbewusstsein und Tierwohl hätten bei vielen Menschen einen hohen Stellenwert. „Egal welche Altersgruppe oder welches Klientel: Alle finden die Aktion super. Vor allem, weil man nichts Besonderes dafür tun muss, denn die Haare werden sowieso abgeschnitten“, sagt sie lachend.

„Man kann wirklich Großes damit machen und erreichen“

Wo genau die Tölzer Haare eingesetzt werden, ist nicht klar. Das kann im Meer sein, aber auch in Seen oder vor Industriegebieten oder an Küsten. Als vor etwa zwei Jahren vor Mauritius ein Öltanker auf Grund lief und mehrere Tausend Tonnen Öl verlor, halfen Haarmatten, Schlimmeres zu verhindern. „Sonst müsste man Chemikalien einsetzen, um das Wasser zu säubern“, sagt Lederer. Dank der Haare würde der Umwelt kein zusätzlicher Schaden zugefügt. Die Visionen des französischen Friseurs gehen sogar noch weiter. Er könnte sich vorstellen, alle Boote automatisch mit den Haarschlangen auszurüsten, sodass Öle bereits aufgefangen werden, bevor sie ins Meer gelangen. „Man kann wirklich Großes damit machen und erreichen“, ist Lederer überzeugt und lachend fügt sie hinzu: „Und uns macht es jetzt noch mehr Spaß, Haare zu schneiden.“

