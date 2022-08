Umzug mit Nachwirkungen: Sorge um versetzte Kastanie

Von: Andreas Steppan

Teilen

Rund um den versetzten Kastanienbaum laufen aktuell die Bauarbeiten zur Neugestaltung der Kreuzung zwischen Bairawieser Straße und Jahnstraße/Höhenbergweg. © Pröhl

Wie die alte Kastanie an der Bairawieser Straße den Standortwechsel überstanden hat, muss sich erst noch zeigen. Die Trockenheit setzt ihr jedenfalls zu.

Bad Tölz – Dass ein Jahrzehnte alter Baum mitsamt Wurzeln aus dem Boden gehoben und an anderer Stelle wieder eingepflanzt wird: Das bekommt man nicht alle Tage zu sehen. Für entsprechend viel Aufsehen sorgte es vor gut zwei Monaten, als in Bad Tölz eine solche Großbaumverpflanzung zu beobachten war. Wie berichtet war auf diese Weise auf Initiative mehrerer Bürger ein Kastanienbaum an der Bairawieser Straße gerettet worden.

Baum wird eifrig gegossen

Mittlerweile zeigen sich sich dessen Blätter relativ gelb und braun: Hat die Kastanie den Umzug gut überstanden? Diese Frage werde man wohl erst in einem Jahr beantworten können, sagt dazu Frank Dorfmeister, der die Verpflanzung maßgeblich finanziert hat. „Letztlich hat sich der Zeitpunkt für die Verpflanzung als katastrophal herausgestellt“, räumt Dorfmeister ein. Denn was Ende Juni noch keiner vorhersehen konnte: Es sollte ein ungewöhnlich trockener Sommer folgen – ausgerechnet jetzt, wo die frisch umgepflanzte Kastanie eigentlich besonders viel Wasser braucht. Dennoch kann sich Dorfmeister, der in unmittelbarer Nähe wohnt und bei der Gassirunde mit dem Hund täglich an dem Baum vorbeikommt, davon überzeugen, dass die Kastanie „sehr eifrig gegossen wird“ und genug Feuchtigkeit hat.

Dass sich die Herbstfärbung bei dem Baum nach der Verpflanzung vorzeitig einstellen würde, hätten die Experten der ausführenden Firma von vorneherein prognostiziert. „Davon abgesehen sehe ich auch bei den wenigen anderen Kastanien, die noch hier oben wachsen, dass die Blätter sich schon färben.“

Bürger hatten für Versetzung gespendet

Er selbst habe es jedenfalls „noch keine Minute bereut“, finanziell für die Baumrettung in die Bresche gesprungen zu sein. Wie berichtet hatte der Baum für die Umgestaltung des Kreuzungsbereichs zwischen Bairawieser Straße und Jahnstraße/Höhenbergweg eigentlich gefällt werden sollen. Zunächst hatten die Familie Kreitmeir mit dem fünfjährigen Sohn Poldi öffentlich dagegen mobil gemacht. Familie Dorfmeister mit ihrer Rosentage GmbH hatte dann die Garantie für die Finanzierung einer 11 000 Euro teuren Verpflanzungsaktion übernommen. Zwar hatten auch etliche Bürger dafür gespendet, für den „größte Teil“ seien aber am Ende er und seine Frau aufgekommen, sagt Dorfmeister, ohne Zahlen zu nennen.

Er sieht das auch als wichtiges Zeichen in Zeiten von Klimawandel und Artensterben. Und wenn die Neugestaltung des Kreuzungsbereichs erst abgeschlossen sei, werde sich dank der Kastanie wieder „ein schönes, freundliches Bild am Ortseingang von Bad Tölz“ bieten.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.