UN-Versammlung in der Tölzer Jugendherberge - internationales Schulprojekt

Von: Felicitas Bogner

In verschiedenen Gremien debattieren die Delegierten und versuchen dabei, Resolutionen zu erarbeiten. Dabei vertreten die Schüler jeweils verschiedene Länder und deren Positionen. Die Lehrer (hi., v. li.) Lioba Robertson und Matthias Bär schauen gespannt zu, halten sich aber bei den Diskussionen heraus. © arp

Bei einem Planspiel erproben sich junge „Delegierte“ auf dem internationalen Politparkett. Schüler und Lehrer aus verschiedenen europäischen Schulen trafen sich in Bad Tölz.

Bad Tölz – Die Herren mit Anzug und Krawatte, die Damen mit Blazerkostüm und hohen Schuhen: Die – ausschließlich Englisch sprechenden – jungen Leute, die sich dieser Tage in der Sportjugendherberge in Bad Tölz bewegten, verliehen dem Ort einen authentischen Hauch des UN-Hauptsitzes der Vereinten Nationen in New York. Beim Planspiel „Model UN“ waren Schüler und Lehrer aus diversen Ländern zu Gast, um nach monatelanger Vorbereitung ihre Rolle als Delegierte einzunehmen.

Organisiert wurde das internationale Spiel als Wahlfach in den verschiedenen Schulen. Die Fäden liefen bei Matthias Bär, Mitarbeiter der Schulleitung am Edith-Stein Gymnasium (ESG) München, sowie Susan Coontz und Alistair McDougall von der Wellington School im schottischen Ayr zusammen.

„Model UN“: Schüler simulieren UN-Debatten in Gremien

In den Räumen der Jugendherberge herrschte konzentrierte Stimmung. Immerhin versuchten die Delegierten, beispielsweise in puncto Absenkung des Militäreintrittsalters auf einen Nenner zu kommen. Mit ernster Miene debattierten die 15- bis 17-Jährigen und standen für die Position eines Landes ein. „Beeindruckend, einfach klasse“, sagte Bär und schüttelte fast ungläubig den Kopf. „Es ist nicht einfach, in einer Diskussion eine Meinung, die eventuell nicht die eigene ist, so zu verteidigen“, lobte er. „Manche vertreten in dem Planspiel die Meinung Saudi-Arabiens. Andere müssen Pro-Argumente für die Todesstrafe in ihrem Land vortragen“, erklärte der Englisch- und Religionslehrer.

Für die Organisation und Durchführung des Planspiels zuständig waren (v. li.) Matthias Bär vom Edith-Stein-Gymnasium München sowie Susan Coontz und Alistair McDougall von der Wellington School in Ayr. © arp

Über ein halbes Jahr habe die Vorbereitung gedauert. „Die Teilnahme war freiwillig. Jede unserer Schülerinnen hat ein Motivationsschreiben verfasst“, erklärte Bär das Vorgehen an der Münchner Mädchenschule. „Das ESG vertritt in dem Planspiel Italien, also mussten sich die Schülerinnen mit den politischen Positionen zu diversen Themen der italienischen Politik informieren.“ Eines der Gremien befasste sich mit „Human Rights“ (Menschenrechte), andere nahmen sich Gesundheitsthemen an oder kamen als Sicherheitsrat zusammen, handelten Kompromisse aus und verabschiedeten Resolutionen. „Letzteres klappt mal besser und mal schlechter“, so Bär.

Jede Schule vertritt in den Gremien ein anderes Land

Die Arbeit in den Gremien bestehe größtenteils aus formalen Debatten auf Grundlage einer Geschäftsordnung, die an die echten Regelungen der Vereinten Nationen und die UN-Charta angelehnt sei. Damit die Gesprächsordnung eingehalten wird, gab es – von der Wellington School gestellte – „Schiedsrichter“, die auf die Einhaltung einer respektvollen Gesprächskultur achteten, aber auch die Vorschläge und die Argumentationsführung der Delegierten mit einem kritischen Auge verfolgten, um eine Bewertung abzugeben.

Eine davon war die 16-jährige Brianda Kandimimalla von der Wellington School. „Alle haben sich so tief in ihre Themen und Argumentationen eingearbeitet“, sagte sie. „Es macht richtig Spaß, wie intensiv die Debatten ablaufen. “ An ihrer Seite arbeitete Findlay Peters. „Mein Lieblingsfach war schon immer Politik. Unabhängig davon ist es so spannend, hier neue Freunde aus den verschiedensten Ländern kennenzulernen“, schwärmte er.

Schweden: Schüler aus Niederalteich gewinnen Spiel

Das sah Rosalie Beringer vom ESG ähnlich. „Es war viel Recherchearbeit nötig, aber es hat sich gelohnt.“ Pauline Reisach berichtete: „In der Diskussion mit den Delegierten aus Russland haben wir aber – egal, bei welchem Thema – versucht, den aktuellen Krieg auszublenden. Immerhin wurden die Themen und Länder vergeben, bevor der Angriffskrieg begonnen hat.“ Sieger waren die Delegierten aus Schweden, vertreten von den Schülerinnen und Schülern St.-Gotthard-Gymnasium Niederalteich. „Ich bin so stolz“, sagte Deutsch- und Geschichtslehrerin Lioba Robertson bei der Abschlussversammlung. „Die Schüler haben sich das alleine erarbeitet. Ich habe ihnen die Materialien gegeben, sonst bin ich lediglich zur Seite gestanden.“

Vorteile des fächerübergreifenden Projekts seien, dass die Schüler ihre Englischkenntnisse verbessern, viel über weltpolitische Themen lernen, ihre rhetorischen Fähigkeiten trainieren und die Arbeitsweisen der internationalen Politik kennenlernen, so Bär. Er zeigte sich auch beeindruckt, „wie sie hier auftreten – manche mussten sich am Kleiderschrank der Eltern bedienen“, sagt er lachend. Herbergsleiter Holger Strobl freute sich über die Gäste aus aller Welt. „In dieser internationalen Größe hatten wir so eine Veranstaltung noch nie. Schön, dass solche Begegnungen in Bad Tölz nun wieder möglich sind.“ Die Teilnehmer erkundeten nach dem fachlichen Teil zusammen mit ehemaligen Schülern des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums noch Bad Tölz – und feierten einen Abschlussball.

