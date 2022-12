Unbegrenzte Möglichkeiten: Stoewer und Leitner stellen im Tölzer Stadtmuseum aus

Von: Christiane Mühlbauer

Die Werke von Bildhauerin Antonia Leitner und Maler Heinz Stoewer (re.) vereint eine fließende, abstrakte Formensprache. Leitner war beim Pressegespräch am Mittwoch kurzfristig verhindert. © pröhl

„Unlimited“, also „unbegrenzt“, lautet der Titel der ersten gemeinsamen Ausstellung von Heinz Stoewer und Antonia Leitner im Tölzer Stadtmuseum. An diesem Donnerstagabend (8. Dezember) ist Vernissage.

Bad Tölz – Es sind zwei ganz unterschiedliche Künstler, doch in ihren Werken spiegelt sich die Harmonie: Der Maler Heinz Stoewer aus Wackersberg und Antonia Leitner, Bildhauerin aus Reichersbeuern, laden nun zu ihrer ersten gemeinsamen Ausstellung ins Tölzer Stadtmuseum ein. Sie trägt den Titel „unlimited“.

Kennengelernt haben sich die beiden auf der Kunstwoche in Lenggries im vergangenen Jahr. Stoewer war damals Gastkünstler, Leitner – die Trägerin des Kunstförderpreises des Landkreises – war damals noch im Vorstandsteam der Künstlervereinigung Lenggries (KVL).

Fließende, abstrakte Formensprache

Was die beiden nun zusammen im Stadtmuseum zeigen, ist sehr spannend. Leitners teils großformatige Bronze-Plastiken harmonieren auf eine ganz besondere Weise mit den Gemälden von Stoewer. Leitner, die beim Pressegespräch am Mittwoch kurzfristig verhindert war, zeigt unter anderem drei Werke aus ihrer Duo-Serie sowie mehrere neue Kleinplastiken, die zuletzt auch auf La Gomera entstanden sind. Die Künstlerin lässt sich ja gerne von der Natur inspirieren, und hier spannt sich inhaltlich der Bogen zu den neuen Bildern von Heinz Stoewer. Die beiden vereint eine fließende, abstrakte Formensprache. Zudem spiegeln sich die Farben Stoewers in den Bronzegüssen von Leitner. Das gibt deren Werken einen neuen Reiz. Gemeinsam „ignoriere man Grenzen, lote Grenzbereiche aus und überschreite Grenzen“, sagt Stoewer. Er zeigt zahlreiche neue Ölbilder, diesmal mit rein abstrakten Motiven. Schaut man genauer hin, entdeckt man figurative Elemente und erkennt den Dialog mit der Natur: Blätter beispielsweise oder Korallen auf türkisfarbenem Hintergrund.

Den Raum bewusst nicht überfüllt

Zwei kleine, übermalte Fotos stechen zudem heraus. Zum einen hat Stoewer die Struktur-Aufnahme von getrocknetem Schlamm, zum anderen das Bild von einem Kaktusstamm übermalt. Die beiden Künstler halten die Ausstellung bewusst reduziert. „Wir haben nicht zu viel gehängt beziehungsweise aufgestellt, damit Platz ist, das Werk wirken zu lassen“, sagt Stoewer. Wer das Gespräch zur Kunst sucht, kann die Künstler auch gelegentlich vor Ort antreffen.

Öffnungszeiten und Kontakt

Die Ausstellung wird an diesem Donnerstag, 8. Dezember, um 19 Uhr eröffnet. Die Schau dauert bis zum 23. Dezember und ist ab 9. Dezember täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Kontakt: Telefon 0176/95 64 81 56 und www.heinzstoewer.de

