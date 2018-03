Unbekannte demolieren mit Stapler Hallendach

Unbekannte Täter richteten 3000 Euro Sachschaden in einer Halle auf dem ehemaligen Moraltgelände an.

Bad Tölz -Die Übeltäter rissen ein Dutzend Streusalzsäcke auf und verteilten den Inhalt in der Halle. Dort befand sich zudem ein nicht mehr fahrbereiter Stapler, an dem aber der Schlüssel steckte. Die Unbekannten fuhren den Arm des Schwerlaststaplers komplett aus, hoben so das Blechdach an und demolierten dieses erheblich.

Der 69-jährige Wackersberger, der den Schaden entdeckte und sich bei der Polizei meldete, schätzt, dass sich die Tat am vergangenen Sonntag ereignet hat. Möglich ist aber ein Tatzeitraum, der zwischen Montag, 19. März, und vergangenem Montag liegt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60 entgegen. va

