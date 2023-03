Unbekannter dringt in Tölzer Restaurant ein und stiehlt Geld

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Durch ein vermutlich offenes Küchenfenster gelangte der Täter ins Innere des Restaurants. © DPA/ SILAS STEIN

Beute im Wert von fast 9000 Euro machte ein Unbekannter, der sich nachts Zutritt zu einem Tölzer Restaurant verschafft hatte.

Bad Tölz - Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Dienstag. Ein bislang unbekannter Täter gelangte durch ein vermutlich offenes Küchenfenster in das Innere eines Restaurants in der Königsdorfer Straße.

Stehlschaden beläuft sich auf rund 8900 Euro

In einem Raum hinter dem Tresen brach er einen Schrank auf und entwendete von dort ein Kuvert sowie einen Bedienungsgeldbeutel mit Bargeld. Der entstandene Stehlschaden beläuft sich nach Angaben der Beamten auf rund 8900 Euro.

Polizei bittet um Hinweise auf den unbekannten Täter

Sachdienliche Hinweise auf den Unbekannten erbittet die Polizei Bad Tölz unter der Telefonnummer 08041/761060.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.