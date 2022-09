Unbekannter löst Radmuttern: Beim Fahren löst sich der Vorderreifen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Ein Unbekannter hat am Wagen einer Tölzerin Radmuttern gelöst (Symbolbild) © Peter Steffen

Das hätte böse ausgehen können: Ein Unbekannter hat am Wagen einer jungen Tölzerin an einem Reifen alle Muttern gelockert. Diese lösten sich während der Fahrt. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

Bad Tölz - Die 25-jährige Tölzerin hatte ihren Golf nach Angaben der Polizei am Donnerstag gegen 8 Uhr auf einem Parkplatz am Kurhaus in der Ludwigstraße abgestellt. Als sie gegen 18.50 Uhr mit ihrem Wagen nach Hause fuhr, bemerkte sie, dass irgendetwas mit der Lenkung nicht stimmt.

Zeuge macht Fahrerin darauf aufmerksam, dass der Vorderreifen lose ist

An der Kreuzung Osterleite/Bahnhofstraße musste sie an der roten Ampel stehen bleiben. In diesem Moment wies sie ein Zeuge darauf hin, dass ihr Reifen vorne links lose ist. Der Pkw setzte laut Polizei mit der Bremsscheibe auf, während der Reifen zwischen Boden und Kotflügel eingeklemmt war.

Abschleppunternehmen muss den Wagen bergen

Eine Weiterfahrt war nicht mehr möglich. Ein Abschleppunternehmen musste den Wagen bergen. Bei der Durchsicht ergab dann die Überprüfung des vorderen linken Reifens, dass offensichtlich alle fünf Radmuttern von einem Unbekannten gelockert worden waren und sich deshalb während der Fahrt gelöst hatten.

Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet in der Sache um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60.

