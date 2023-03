Unbekannter rückt Bäumen am Isarufer in Bad Tölz mit der Säge zuleibe

Von: Andreas Steppan

Die Bürgermeister-Stollreither-Passage in Bad Tölz (Archivfoto). © Andreas Steppan

Eine Passantin geriet ins Stutzen, als sie am Isarufer in Bad Tölz spätabends Sägegeräusche hörte. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung an Bäumen.

Bad Tölz - An Bäumen am Isarufer in Bad Tölz hat sich ein Unbekannter am späten Donnerstagabend zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilt nahm eine Frau, die über Isarbrücke ging, gegen 22.15 Uhr typische Sägegeräusche von der Bürgermeister-Stollreither-Promenade her wahr. Sie beobachtete dann, wie eine unbekannte Person mit einem „Fuchsschwanz“ oder einem ähnlichen Gerät an einem Baum hantierte.

Drei Laubbäume an der Isar in Bad Tölz angesägt

Nach Angaben der Polizei ist das Ergebnis der Aktion, dass drei Laubbäume beschädigt sind. Es wurden Äste und Triebe an- beziehungsweise abgesägt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08041/761060 bei der Polizeiinspektion Bad Tölz zu melden.

