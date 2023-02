„Und manchmal fliegen die Fäuste“: 33-Jähriger vor Gericht

Von: Rudi Stallein

Ein Tölzer (33) schlägt seine Freundin. Aber nicht nur deshalb muss er sich in Wolfratshausen vor dem Amtsgericht verantworten.

Ein Tölzer (33) schlägt seine Freundin. Aber nicht nur deshalb muss er sich in Wolfratshausen vor dem Amtsgericht verantworten.

Bad Tölz/Wolfratshausen – „Es ist beschämend“, sagte der Angeklagte kleinlaut. Aber bis der 33-jährige Tölzer zu dieser Einsicht gelangte, war es eine zähe Angelegenheit. Der Maschinenbauer musste sich wegen vorsätzlicher Körperverletzung vor dem Wolfratshauser Amtsgericht verantworten, weil er seiner Freundin am 20. Oktober vergangenen Jahres mit der Faust auf die Nase geschlagen haben soll. Während in dieser Sache die Polizei ermittelte, war der Mann erneut straffällig geworden: Am 7. November wurden in seiner Wohnung ein Butterfly-Messer und 0,3 Gramm Marihuana gefunden. Deshalb kam eine weitere Anklage wegen Besitzes einer verbotenen Waffe und unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln hinzu. In Summe kam für den Tölzer eine Geldstrafe in Höhe von 9000 Euro heraus.

Angeklagter wusste nicht, dass das Messer in Deutschland illegal ist

Zum zweiten Anklagepunkt gab es wenig Diskussionen. „Ich habe dieses Messer besessen, aber nicht gewusst, dass es in Deutschland nicht erlaubt ist“, ließ der Beschuldigte die Dolmetscherin übersetzen. Und das Marihuana? „Ich nehme an, dass Freunde es zu meinem Geburtstag mitgebracht haben“, mutmaßte der Angeklagte.

Mühsame Suche nach der Wahrheit im Hauptangklagepunkt

Deutlich mühsamer gestaltete sich die Suche nach der Wahrheit im Hauptanklagepunkt. „Es war nicht genau so“, ließ der Mann das Gericht wissen, dass die knappe Darstellung des Geschehens in der Anklageschrift nicht der Wahrheit entspreche. Dann schilderte er ausführlich seine Version. In jener Nacht habe er seine Frau aus der Spielothek nach Hause geholt, „damit sie nicht so viel verspielt“. Deshalb habe man sich zu Hause „ein bisschen gestritten“. Die Frau sei dann wieder gegangen, er ihr nach. Sie habe auf der Treppe gesessen, er habe mit ihr reden wollen, da habe er gesehen, dass sie verletzt war und aus der Nase blutete. „Ich dachte, sie sei gestürzt.“

„Das ist doch nicht wahr“, empört sich der Richter

Dass er, wenn es so gewesen sei, nicht mit seiner Frau gesprochen habe, um zu erfahren, wo sie sich verletzt habe, nahm ihm der Richter nicht ab. Genauso wenig wie die Aussage der Geschädigten, die zunächst behauptete, ihr Lebensgefährte habe sie nach dem verbalen Streit geschubst, wodurch sie gestolpert sei. „Das ist doch nicht wahr“, empörte sich der Richter und ließ die Dolmetscherin übersetzen: „Sie soll mir keinen Unsinn erzählen.“ Dann zitierte er aus der Aussage, die die Frau kurz nach dem Vorfall bei der Polizei gemacht hatte. Darin hieß es: „Er wartete auf mich zu Hause. Ich habe ihn vulgär beschimpft. Deshalb schlug er mir mit der Faust auf die Nase.“ Auf Nachfrage des Gerichts, ob es sich so zugetragen habe, antwortete die 31-Jährige mit einem leisen: „Ja.“

Schon vor einem Jahr war der Mann wegen Handgreiflichkeiten verurteilt worden

Erst Ende Januar vorigen Jahres war der Tölzer zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er gegen seine Freundin handgreiflich und beleidigend geworden war. „Eigentlich führen wir ein ganz normales Leben“, erklärte die Frau in der Verhandlung. „Und ab und zu fliegen die Fäuste…“, warf der Richter ein. „Ja, wenn er getrunken hat“, musste die Frau eingestehen. „Ich war nicht betrunken“, echauffierte sich der Angeklagte. „Dann ist es noch schlimmer, wenn man nüchtern zuschlägt“, stellte Amtsrichter Helmut Berger fest.

Er verurteilte den Maschinenbauer am Ende zu einer Gesamtstrafe von 200 Tagessätzen à 45 Euro, insgesamt also zu 9000 Euro. Der Staatsanwalt hatte zehn Monate Freiheitsstrafe mit Bewährung sowie 2000 Euro Geldauflage beantragt.

