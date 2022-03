Unfall an Tölzer Mühlfeldkirche: Hubschrauber bringt Motorradfahrerin in die Klinik

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Ein Unfall hat die Murnauer Polizei am Samstag besonders beschäftigt (Symbolfoto) © dpa

Mit dem Hubschrauber musste am Sonntagnachmittag eine Verletzte nach einem Unfall in Bad Tölz in die Klinik geflogen werden.

Bad Tölz - Nach Angaben der Polizei befuhr eine 31-jährige Frau aus Unterschleißheim gegen 14.30 Uhr mit ihrem Motorrad der Marke Suzuki die Wachterstraße in östliche Richtung. Auf Höhe der Mühlfeldkirche musste eine vor ihr fahrende, 30-jährige Seat-Fahrerin aus Offenburg (Baden-Württemberg) anhalten, weil zwei Passanten den Zebrasteifen überquerten.

Motorradfahrerin bremst zu spät und kollidiert mit Seat

Die Kradfahrerin bemerkte das zu spät, fuhr auf den Seat auf und kam zu Sturz. Sie wurde mit dem Hubschrauber in das Unfallklinikum Murnau geflogen, glücklicherweise stellten sich ihre Verletzungen aber nur als leicht bis mittelschwer heraus. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und begab sich selbst zu einem Arzt.

Motorrad muss abgeschleppt werden

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Mit alarmiert war anfangs auch die Tölzer Feuerwehr zur Absicherung der Hubschrauberlandung in der Bahnhofstraße/Salzstraße. „Noch bevor wir ausrücken konnten, wurden wir wieder abbestellt, weil der angeforderte Rettungshubschrauber auf dem Sportplatz an der Peter-Freisl-Straße landete“, schreiben die Floriansjünger auf ihrer Internetseite.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie hier.