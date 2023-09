„Aus nicht erklärbarem Grund“: BMW prallt in Bad Tölz gegen Audi - Zwei Verletzte

Von: Andreas Steppan

Auf der Flinthöhe in Bad Tölz hat sich am Samstag (9. September) ein Unfall ereignet. © Symbolfoto: Rene Ruprecht

Nach einem Unfall auf der Flinthöhe in Bad Tölz musste ein Ehepaar ins Krankenhaus gebracht werden. Ein BMW und ein Audi wurden angeschleppt.

Bad Tölz - Zwei Personen haben bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der Flinthöhe in Bad Tölz leichte Verletzungen erlitten.

Audi und BMW kollidieren auf der Flinthöhe in Bad Tölz

Nach Angaben der Polizei stand gegen 17 Uhr ein Ehepaar aus Vohburg an der Donau (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) in seinem Audi Q5 mit beladenem Fahrradträger auf der Linksabbiegerspur von der B472 auf die B13 in Richtung Holzkirchen.

Ein 44-jähriger Münchner wollte mit seinem BMW X5 eigentlich geradeaus in Richtung Waakirchen fahren, geriet jedoch aus laut Polizei „nicht erklärbarem Grund“ nach links und touchierte den Audi am hinteren rechten Kotflügel und am Fahrradträger.

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall in Bad Tölz

Durch den Aufprall trugen die beiden Vohburger (55 und 57 Jahre alt) Verletzungen davon, Sie wurden zur Erstversorgung in eine Klinik gebracht.

Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf etwa 30.000 Euro.

