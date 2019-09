Unfall auf Osterleite in Bad Tölz: Bub (12) verletzt, Radlerin verschwunden

Ein Bub, der mit dem Radl die Osterleite in Bad Tölz hinuntergesaust ist, kollidierte frontal mit einer anderen Radlerin. Nun sucht die Polizei nach der Frau.

Bad Tölz - An der Osterleite in Bad Tölz sind am Mittwoch zwei Radfahrer auf dem Gehsteig zusammengestoßen. Ein Bub (12) brach sich dabei den Arm. Wer die Frau war, die ebenfalls an dem Unfall beteiligt war, ist nicht bekannt.

Laut Polizei fuhr der Schüler aus bad Tölz gegen 12.35 Uhr auf dem linken Gehweg die Osterleite hinunter. In einer Kurve auf Höhe der Hausnummer 8 kam ihm eine Frau mit dem Fahrrad entgegen. In ihrer Fahrtrichtung ist der Gehweg für Fahrradfahrer freigegeben. Der Bub konnte nicht rechtzeitig bremsen, es kam zur Frontalkollision.

Der Bub wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Unterdessen weiß die Polizei bis dato nicht, um wen es sich bei der Radlerin handelte. Sie wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08041/761060 in der Tölzer Inspektion zu melden.

