Unfall auf Tölzer Baustelle: Arbeiter von 700 Kilo Bauelementen eingeklemmt und verletzt

Von: Felicitas Bogner

Unfall auf der Baustelle: Großes Aufgebot an Einsatzkräften an der Wackersberger Höhe in Bad Tölz. © Freiwillige Feuerwehr Bad Tölz

Bei einem Unfall auf einer Baustelle in Bad Tölz sind zwei Arbeiter am Donnerstagmittag von 700 Kilogramm schweren Bauelementen eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Bad Tölz - Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstag gegen 13.10 Uhr auf einer Hotelbaustelle auf der Wackersberger Höhe in Bad Tölz. Wie die Polizei berichtet, wurden zwei Arbeiter von jeweils 700 Kilogramm schweren Fertigbauteilen eingeklemmt und verletzt. Der Unfall ereignete sich, als ein 29-jähriger Arbeiter aus Memmingen die Spanngurte eines vollgeladenen Transportgestells mit Fensterelementen löste. „Weiter oben ist scheinbar noch eine Sicherung aus Holz gewesen, die offensichtlich nicht gehalten hat“, schildert ein Polizeibeamter auf Anfrage unserer Zeitung das Unglück.

Arbeiter eilt Kollegen zu Hilfe und wird auch von Bauelement getroffen

Infolge dessen seien zwei jeweils 700 Kilogramm schwere Fertigfensterelemente aus Holz und Glas aus dem Gestell auf den 29-Jährigen gerutscht. Dieser sei dann unter den Elementen in eine Baugrube gestürzt und dort von der hohen Last eingeklemmt worden. Ein weiterer Arbeiter - ein 50-Jähriger aus Spatzenhausen - der zur Hilfe kommen wollte, ereilte dann ähnliches. Als er an dem Gestell angekommen war, löste sich ein weiteres Fertigbauelement und traf den 50-Jährigen.

Die schweren Fertigbauelemente lösten sich aus ihrer Sicherung und rutschten aus dem Transportgestell auf zwei Baustellenarbeiter. © Freiwillige Feuerwehr Bad Tölz

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Tölz befreite den eingeklemmten 29-Jährigen. Beide Männer sind schwerverletzt in das Unfallklinikum Murnau gebracht worden.

Helikopter bringt schwer verletzte Bauarbeiter in Unfallklinikum Murnau

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Bad Tölz mit etwa 15 Kräften waren auch Einsatzkräfte der Polizei, des BRK-Rettungsdienstes, ein Notarzt sowie die Besatzung von dem Helikopter Christoph Murnau und einem weiteren Rettungshubschrauber aus Langkampfen/Tirol bei der Rettungsaktion beteiligt, das gibt die Feuerwehr auf ihren Socialmedia-Kanälen bekannt. Die Arbeiter haben dennoch großes Glück im Unglück gehabt, laut Polizei würden beide in den kommenden Tagen die Klinik wieder verlassen können. Am heutigen Freitag werden Vertreter der Baugenossenschaft und der Polizei die Unfallstelle nochmal begutachten.

