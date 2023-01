Unfall beim Abbiegen in Bad Tölz: Autofahrer übersieht Radlerin

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Pedelec-Fahrerin kam es am Freitagvormittag in der Kurstadt.

Aus dem Polizeibericht

Von Felicitas Bogner schließen

Weil ein Volvofahrer beim Linksabbiegen eine Frau auf ihrem E-Bike zu spät bemerkte, kam es am Freitagvormittag zu einem Unfall in Bad Tölz.

Bad Tölz - Wie die Polizei berichtet, übersah gegen 10 Uhr der 24-jährige Königsdorfer an der Einmündung Angerstraße/Badstraße in Bad Tölz, eine 74-jährige Pedelecfahrerin aus Bad Tölz, als er mit seinem Volvo nach links in die Badstraße einbiegen wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer.

Bad Tölz: Leichte Verletzungen und Sachschaden durch Abbiegeunfall

Die Radfahrerin musste mit leichten Verletzungen im Brust- und Kopfbereich in er Stadtklinik Bad Tölz versorgt werden. Der Volvo wurde an Stoßstange und Motorhaube beschädigt, das Pedelec am Rahmen und Batterie. Der gesamte Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.